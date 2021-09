Rosyjski siatkarz ciepło wypowiada się o Polaku. „To jeden z najlepszych graczy na świecie”

Polska nie dała najmniejszych szans Rosji w ćwierćfinale mistrzostw Europy 2021. Podopieczni trenera Vitala Heynena pokonali reprezentację Sbornej 3:0 (25:14, 26:24, 25:19).

Igor Kobzar: Polska okazała się silniejsza

– Polska okazała się dziś silniejsza – powiedział w rozmowie dla Onetu Igor Kobzar. 30-letni rozgrywający przyznał również, który fragment meczu uznaje za kluczowy. – W końcówce drugiego seta mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy i Polacy podwyższyli prowadzenie – dodał rozgrywający reprezentacji Rosji.

Doświadczony zawodnik aktualnie gra w Kuzbassie Kemerovo, a w latach 2013-2017 reprezentował barwy Zenitu Kazań. Do tej samej drużyny w 2014 roku trafił Wilfredo Leon. Rosjanin pomagał naszemu przyjmującemu w aklimatyzacji i tak zostali przyjaciółmi. – Często się spotykaliśmy i spędzaliśmy razem czas. Leon to znakomity siatkarz, to jeden z najlepszych graczy na świecie, ale to również dobry człowiek, który zawsze pomaga innym – opowiadał Kobzar o przyjmującym reprezentacji Polski.

Polska faworytem do europejskiego złota

Według rosyjskiego zawodnika to Biało-Czerwoni są w gronie faworytów do sięgnięcia po złoto. – Polska gra turniej u siebie, wsparcie jej kibiców jest niezwykłe. Nie gra się łatwo, gdy kibice tak pomagają drugiej drużynie. Ten zespół jest w tej chwili faworytem do wygrania turnieju – zakończył Kobzar.

Rywalem Polski w półfinale będzie zwycięzca pary Czechy – Słowenia. Ci pierwsi w ćwierćfinale pokonali mistrzów olimpijskich, Francuzów. Słoweńcy z kolei w walce o awans do najlepszej czwórki turnieju pokonali reprezentację Chorwacji.

