Mentalne „gierki” Heynena przed półfinałem? Słoweńcy: Znowu prowokacja

Reprezentacja Polski zagra ze Słowenią w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Po wygranym ćwierćfinale z Rosją Vital Heynen udzielił wywiadu, w którym odniósł się do nadchodzącego meczu w strefie medalowej. To, co powiedział nie spodobało się słoweńskiemu rozgrywającemu Dejanovi Vinciciowi.

Reprezentacja Polski w świetnym stylu wygrała ćwierćfinał siatkarskich mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni rozprawili się z Rosjanami 3:0 i w dobrych humorach przystąpili do pomeczowych wywiadów. Na pytania dziennikarzy TVP Sport odpowiadali między innymi Wilfredo Leon i Vital Heynen. Ten drugi wypowiedział parę słów, które nie spodobały się słoweńskiemu rozgrywającemu Dejanovi Vinciciowi. Co nie spodobało się Vinciciowi? Vital Heynen w pomeczowym wywiadzie zapytany o to, z kim by wolał zagrać w półfinale powiedział, że nie wie nawet, z kim mogą się zmierzyć. Możliwości były dwie – Czechy albo Słowenia. Ostatecznie to ci drudzy powalczą z Polakami o finał, ponieważ wygrali swój ćwierćfinał 3:0 (25:21, 25:19, 27:25). Rozgrywający słoweńskiej drużyny krytycznie wypowiedział się na temat udzielonego przez Belga wywiadu. – Słuchałem rozmowy z Vitalem po zwycięstwie Polski. Powiedział, że nawet nie wie, z kim mogą zagrać w półfinale. To znowu prowokacja z jego strony – stwierdził Dejan Vincić w rozmowie z portalem Siol.net. – Wiemy, że zagramy przeciwko chyba najlepszej drużynie w tym momencie, ale lubimy z nią grać – dodał siatkarz. Polacy zmierzą się ze Słowenią w sobotę 18 września o godzinie 17:30.

