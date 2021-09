Świetny mecz Polaków w Gdańsku. Wilfredo Leon: Bomba była i my do góry

Reprezentacja Polski wygrała z Rosją w ćwierćfinale mistrzostw Europy i pojedzie do Katowic walczyć o medale. Po spotkaniu przed kamerami stanął Wilfredo Leon, który zdobył dla naszej reprezentacji w tej potyczce 16 punktów.

„Byliśmy na to gotowi”

– Byliśmy gotowi na mocną zagrywkę ze strony Rosjan – zaczął Leon w kontekście tego, że to Polacy nękali przeciwników piłkami z pola serwisowego. – My też spróbowaliśmy i co mogę więcej powiedzieć? Bomba była i my do góry – stwierdził z lekkim uśmiechem gwiazdor reprezentacji Polski. – Byliśmy skoncentrowani od początku do końca i dzięki temu mamy 3:0 – dodał już zupełnie na poważnie siatkarz.

Z kim Leon woli zagrać w półfinale?

Reprezentacja Polski może spotkać się w półfinale z Czechami albo Słowenią. Leon zapytany o to, z kim woli się zmierzyć w 1/2 odpowiedział, że „nie ma pojęcia”. – Co będzie, to będzie. Dla mnie nie ma różnicy. My musimy grać swoją siatkówkę – powiedział zawodnik reprezentacji Polski.

Teraz Polaków czeka długa przerwa, ponieważ po wtorkowym ćwierćfinale, o finał mistrzostw Europy zagrają dopiero w sobotę. Rywala, który się zmierzy z naszymi siatkarzami, poznamy 15 września w środę. Mecz Czechy – Słowenia rozpocznie się o godzinie 19:00.

