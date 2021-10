Vital Heynen nie jest fanem konkursów na trenera. „Nie zamierzam wysyłać CV”

Vital Heynen rozpoczął swoją współpracę z reprezentacją Polski w 2018 roku. Już na początku prowadzenia naszych siatkarzy sięgnął z nimi po mistrzostwo świata. Do pełni szczęścia zabrakło Belgowi sukcesu na igrzyskach olimpijskich w Tokio. Przygoda szkoleniowca zakończyła się tuż po mistrzostwa Europy, z których nasi sportowcy przywieźli brązowy medal.

Co szkoleniowiec robi w Polsce?

Heynen z Polakami już nie pracuje, ale ciągle do kraju przyjeżdża. Ostatnio był w Łodzi, gdzie prowadził prelekcje na temat roli lidera i tzw. emocjonalnego przywództwa w drużynie. – Rozmawiałem też z nowym prezesem PZPS Sebastianem Świderskim, odezwał się do mnie jakieś dwa tygodnie przed Superpucharem Polski z pytaniem, czy mogę przyjechać, ale to kolidowało z moimi planami i nie mogłem dotrzeć – wyznał Belg. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że chce się z prezesem spotkać, ponieważ „dobrze byłoby usiąść i porozmawiać”.

Heynen trenerem siatkarek? To jeszcze nie ten moment

Vital Heynen chciałby być trenerem polskich siatkarek i uważa, że są one ciekawą drużyną. – Ale sam nie zamierzam wysyłać CV, bo myślę, że to nie jest dziś moją rolą – stwierdził belgijski szkoleniowiec. Heynen powiedział też, że nasza damska siatkówka ma duży potencjał i szerokie pole wyboru składu. – To ciekawy projekt na dłuższą metę. Choć nie uważam za najlepsze rozwiązanie wyłaniania nowych selekcjonerów w drodze konkursu – ocenił były selekcjoner reprezentacji Polski.

Konkursy na selekcjonerów reprezentacji Polski ciągle trwa. Każdy szkoleniowiec, który chce wziąć w nim udział, musi wysłać swoje CV do PZPS. Już niedługo poznamy zastępców Jacka Nawrockiego i Vitala Heynena.

