Imponująca passa ZAKSY brutalnie przerwana! Ogromna niespodzianka w PlusLidze

W niedzielę 27 lutego ZAKSA Kędzierzyn-Koźle obroniła Puchar Polski, rozbijając mistrza Polski Jastrzębski Węgiel. W środku tygodnia maszyna z Kędzierzyna-Koźle się zacięła, ponieważ poniosła porażkę w spotkaniu ligowym przeciwko Cerrad Enea Czarni Radom. Nadal jednak pozycja w tabeli jest dla zdobywców PP korzystna.

Zwycięstwo Czarnych Radom. Pierwszy set tego nie zapowiadał

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała pierwszą partię z Czarnymi Radom bardzo pewnie, bo do 18. Nic więc nie zapowiadało tego, co nastąpiło dalej. Set trwał zaledwie 24 minuty. Druga partia spotkania przyniosła jednak nieoczekiwany rezultat - drużyna z dolnej części tabeli doprowadziła do wyrównania stanu spotkania. Wygrany set sprawił, że Czarni Radom poczuli krew i przypuścili atak. Na koniec partii mieli aż dwie piłki setowe, z których drugą zdołali wykorzystać.

Sensacja wisiała w powietrzu, bowiem ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nie przegrała żadnego z 17 ostatnich spotkań. Tymczasem zapowiadało się, że imponującą passę przerwie im jedna z ostatnich drużyn w tabeli. Niespodziewane rozwiązanie w meczu 15. kolejki PlusLigi stał się faktem. Czarni Radom wygrali czwartego seta 25:19, co w rezultacie dało im zwycięstwo 3:1.

Czarni Radom zajmują obecnie 11. miejsce w tabeli i na swoim koncie mają 19 punktów. Od znajdującego się w bezpiecznej strefie Projektu Warszawa dzieli Radomian 10 punktów, więc szansa na uniknięcie baraży o utrzymanie dalej istnieje. Zwycięstwo z liderem tabeli może dodać siatkarzom Czarnych Radom skrzydeł.

