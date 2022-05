Szykują się sensacyjne roszady w PlusLidze. Były trener Rosjan ma poprowadzić topowy klub

Tuomas Sammelvuo jeszcze do niedawna był trenerem Zenita Sankt Petersburg i reprezentacji Rosji. Fiński szkoleniowiec dzień po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zrezygnował z pracy w klubie, a niedawno odszedł także ze stanowiska selekcjonera kadry narodowej. To otwiera przed nim nowe możliwości i wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie utytułowany trener będzie pracował w Polsce.

PlusLiga. ZAKSA z nowym trenerem?

Z informacji przekazanych przez Onet wynika, że Sammelvuo obejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, która jest na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa kraju. Zespół prowadzony obecnie przez Gheorghe Cretu zagra także w finale Ligi Mistrzów, w którym będzie bronił wywalczonego przed rokiem trofeum.

O tym, że Cretu może odejść z ZAKSY, mówiło się już na początku kwietnia. – Wszędzie, gdzie tylko pracowałem, to myślę tylko do ostatniego meczu w sezonie. Zawsze jestem dla zawodników, dla drużyny. Takie jest życie. Jeszcze zastanawiam się nad tym, co zrobię w przyszłości. Wciąż nie mam żadnych planów, żadnego podpisanego kontraktu – tłumaczył w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Nie byłaby to zresztą jedyna roszada trenerka w PlusLidze. Z Treflem Gdańsk pożegnał się Michał Winiarski, który ma poprowadzić nie tylko reprezentację Niemiec, ale też Aluron CMC Wartę Zawiercie. Gdański klub ma objąć z kolei dotychczasowy szkoleniowiec Projektu Warszawa, czyli Andrea Anastasi.

PlusLiga. Trwa walka o medale

Na ostateczne rozstrzygnięcia i potwierdzenia ewentualnych roszad przyjdzie nam poczekać do końca fazy play-off. Przypomnijmy, o brązowe medale walczą siatkarze PGE Skry Bełchatów i Aluron CMC Warty Zawiercie. Do finału awansowały z kolei ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel, a o krok od wywalczenia tytułu są podopieczni Cretu, którzy wygrali dwa dotychczasowe spotkania.

