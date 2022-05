Reprezentant Polski pobił rekord transferowy! Znamy szczegóły jego przenosin do Włoch

Transfer Kamila Semeniuka z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle do Sir Safety Perugii jest uważany za jeden z najważniejszych ruchów tego lata w świecie siatkówki. Zawodnik występujący w kadrze Polski reprezentował barwy drużyny z województwa śląskiego od czasów juniorskich, od 2012, z roczną przerwą na pobyt w Aluronie Zawiercie.

Szczegóły transferu Kamila Semeniuka do Sir Safety Perugii

Teraz jednak przenosi się do Włoch, gdzie zagra w jednej drużynie u boku Wilfredo Leona. Agent Kamila Semeniuka, Jakub Michalak, na łamach sport.tvp.pl zdradził szczegóły związane z transferem przyjmującego do Italii.

– Co do samego Gino Sirciego, właściciela Perugii, to już rok, dwa lata wcześniej mieliśmy oferty dla Kamila z jego klubu. Nie były to jednak propozycje warte tego chłopaka, dlatego nawet nie zastanawialiśmy się nad związaniem z tym zespołem. Teraz podpisał kontrakt na trzy lata. Proszę pamiętać, że trzeba było spłacić historycznie największy buyout w naszej lidze za tego chłopaka, więc trudno byłoby to Włochom zaakceptować w przypadku umowy na rok – zdradził przedstawiciel reprezentanta Polski.

Kamil Semeniuk odchodzi z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Padł rekord transferowy PlusLigi

Co prawda menedżer siatkarza nie chciał wyznać, ile dokładnie należało zapłacić za jego podopiecznego, aczkolwiek portalowi sport.tvp.pl udało się ustalić, o jakiej kwocie mowa. Sara Kalisz, autorka artykułu, powołała się na „bardzo pewne włoskie źródła”, z których wynika, drużyna z Italii przeznaczyła na zakup przyjmującego aż milion złotych, co w realiach siatkarskich jest ogromną kwotą.

