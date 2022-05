Stefano Lavarini zadowolony po porażkach reprezentacji Polski? Trener wyjaśnił, o co mu chodzi

Stefano Lavarini został nowym selekcjonerem siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet mniej więcej w tym samym momencie co Nikola Grbić mężczyzn. Włoch zdołał już nawet poprowadzić Biało-Czerwone w dwóch spotkaniach, ale ich wyniki były dalekie od oczekiwanych. Za pierwszym razem nasze kadrowiczki przegrały z Niemkami 2:3, w rewanżu z kolei poległy 1:3.

Stefano Lavarini skomentował dwa przegrane mecze reprezentacji Polski z Niemkami

Momentalnie więc w dyskusjach kibiców pojawiła się spora krytyka oraz zmartwienie przyszłością tej drużyny. Teraz sam selekcjoner postanowił wyjść do mediów, by uspokoić fanów w tym temacie.

Mimo porażek Lavarini jest całkiem zbudowany grą swoich zawodniczek. – Nie wiedzieliśmy, jak zaprezentujemy się, grając po raz pierwszy razem. Jestem całkiem zadowolony z tego doświadczenia. Zrobiliśmy kilka dobrych, kilka bardzo dobrych rzeczy, ale również trochę błędów i sytuacji, których zbyt dobrze nie wykorzystaliśmy – powiedział, cytowany przez portal sportowefakty.wp.pl.

Stefano Lavarini nie martwi się porażkami polskiej kadry

Oba mecze miały dać naszemu selekcjonerowi sporo informacji na temat tego, nad czym w najbliższej przyszłości powinien mocno pracować jego zespół. Właśnie dlatego jest zadowolony, choć oczywiście same wyniki nie mogą cieszyć kibiców.

– Widziałem dziewczyny walczące do samego końca. W tym momencie rezultaty to ostatnia rzecz, o której myślimy. To, co teraz ważne, to wyznaczenie sobie celów i podążanie za nimi. Mogę powiedzieć, że w ciągu tych kilku dni wykonaliśmy naprawdę dobrą pracę – stwierdził.

