Polska zagra ze Słowenią w Lidze Narodów. O której mecz siatkarzy i gdzie transmisja TV i online?

Polscy siatkarze w 11 dotychczasowych meczach tegorocznej Ligi Narodów przegrali tylko dwukrotnie. Pierwszą porażkę Biało-Czerwoni ponieśli w Ottawie, kiedy to ulegli Włochom. Po raz drugi schodzili z parkietu pokonani w Gdańsku, gdzie musieli uznać wyższość Iranu. Biało-Czerwoni po ostatniej porażce szybko wrócili na zwycięską ścieżkę, ogrywając zarówno Chińczyków, jak i Holendrów.

Liga Narodów. Polska zagra ze Słowenią

Na zakończenie fazy grupowej aktualni mistrzowie świata powalczą o punkty z wicemistrzami Europy, czyli Słoweńcami. Podopieczni Marka Lebedewa w bieżących rozgrywkach spisują się zdecydowanie poniżej oczekiwań i przegrali do tej pory aż sześć spotkań. Słoweńcy ulegali kolejno Amerykanom, Brazylijczykom, Holendrom, Włochom, Japończykom i reprezentantom Iranu.

Takie rozstrzygnięcia oznaczają, że z 15 punktami na koncie wicemistrzowie Europy nie są pewni awansu do fazy finałowej. By go uzyskać, muszą liczyć na porażkę Holendrów w trzech lub czterech setach w starciu z Włochami oraz muszą pokonać Polaków. Biało-Czerwoni z kolei walczą o wygranie fazy grupowej, co da im rozstawienie z drugiego miejsca w turnieju finałowym. Pewni rozstawienia z pierwszej lokaty są Włosi, którzy będą gospodarzami zmagań.

Polska – Słowenia. O której mecz? Transmisja TV i online

Mecz Polaków ze Słoweńcami zostanie rozegrany w niedzielę 10 lipca. Początek spotkania zaplanowano na godz. 20, a relację ze starcia przeprowadzą stacje TVP 1, TVP Sport i Polsat Sport oraz serwisy tvpsport.pl i Polsat Box Go.

