Zmiany w czołowym klubie PlusLigi. Wiemy, kto będzie asystentem Michała Winiarskiego

Klub Aluron CMC Warty Zawiercie poinformował, że asystentem Michała Winiarskiego będzie Roberto Rotari. Włoski szkoleniowiec ma 18-letne doświadczenie i przez ostatnie 3 lata pracował razem z Michałem Winiarskim w Treflu Gdańsk. Ich współpraca układała się na tyle dobrze, że polsko-włoski duet kontynuuje ją nie tylko w klubie, ale także w reprezentacji Niemiec.

– Nie mam wątpliwości, że na bazie ewolucji, a nie rewolucji, zbudowaliśmy jeden z najlepszych sztabów i to nie tylko w skali kraju. Roberto to zaufany asystent Michała Winiarskiego, razem prowadzili Trefla Gdańsk do wyników znacznie wykraczających ponad przedsezonowe oczekiwania – przyznał prezes Aluron CMC Warty Zawiercie, Kryspin Baran.

Rotari swoją trenerską karierę rozpoczął w Silvolley Trebaseleghe. Dwa lata później pracował jako asystent we włoskim Sisley Belluno, by przenieść się do kobiecej siatkówki, gdzie poprowadził Itasproject Itas. W 2019 roku wyjechał do Gdańska.

Prezes Aluron CMC Warty Zawiercie: Stworzyliśmy mały dream team

Michał Winiarski i Roberto Rotari w roli pierwszego i drugiego trenera zastąpili Igora Kolakovicia i Srdjana Popovicia. To jedyne zmiany w sztabie Jurajskich Rycerzy przed sezonem 2022/2023. Trenerem przygotowania fizycznego pozostaje Jakub Gniado, który z klubem związany jest od 2016 roku. Bez zmian pozostał także sztab medyczny z fizjoterapeutami Mateuszem Kowalikiem i Rafałem Majchrzakiem na czele oraz lekarzem Arkadiuszem Koniarskim.

– Nie boję się powiedzieć, że stworzyliśmy w ten sposób taki mały dream team, który, choć nieco w cieniu, stoi w dużej mierze za świetnym wynikiem w poprzednim sezonie – podkreślił w klubowych mediach prezes Kryspin Baran.

