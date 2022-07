Biało-Czerwoni byli o włos od porażki. Reprezentant Polski zdradził, dlaczego Iran jest tak trudnym rywalem

Reprezentanci Polski w piłce siatkowej mężczyzn w ćwierćfinale Ligi Narodów zrewanżowali się Irańczykom, za porażkę w fazie grupowej tego turnieju. Polacy wygrali 3:2 i awansowali do półfinału rozgrywek.

Nikt się nie spodziewał, że to spotkanie będzie łatwe – i takie też nie było. Mimo prowadzenia po pierwszym i trzecim secie Irańczykom zawsze udało się wrócić do gry. Pokaz siły tej reprezentacji miał miejsce w czwartej partii, kiedy rozbili Biało-Czerwonych 25:16. Na szczęście w tie-breaku to Polacy byli górą, ale po spotkaniu Bartosz Kurek stwierdził, że kiedy on i jego koledzy dali się rozkręcić rywalom, to „nie było czego zbierać”. – Cieszymy się, że zagraliśmy dobrego seta do 15 i wygraliśmy – odetchnął z ulgą.

Liga Narodów 2022. Dlaczego Iran jest tak trudnym przeciwnikiem?

Środkowy reprezentacji Polski Jakub Kochanowski został zapytany po mecz, dlaczego w ostatnim czasie Iran jest tak trudnym rywalem dla naszych siatkarzy. – Na pewno trochę bardziej się na nas motywują, niż na inne zespoły i to widać, a gdy się nakręcą, są bardzo trudną drużyną do zatrzymania. Mieli kilka momentów, kiedy nie mogliśmy za bardzo nic powiedzieć, na szczęście w ostatnim secie nam się udało – przyznał w rozmowie z TVP Sport.

Dodał, że mamy to, czego chcieliśmy, czyli awans do półfinału. – Myślę, że to, że wyszliśmy z tak trudnej sytuacji, zaowocuje w przyszłości lepszą grą – podkreślił środkowy.

Półfinał Ligi Narodów. Jakub Kochanowski o starciu z USA

W półfinale siatkarskiej Ligi Narodów zmierzymy się z reprezentacją USA. Już raz Biało-Czerwoni pokonali ich na tym turnieju. Było to w ostatnim meczu turnieju grupowego w Sofii, w którym Polacy triumfowali 3:1. Kochanowski zapytany, czy fakt, że wcześniej pokonali Stany Zjednoczone, daje Biało-Czerwonym jakąś przewagę w półfinale, odpowiedział, że nie ma to znaczenia. – Mecze w grupie na tych turniejach są zawsze trochę inne. Teraz trzeba rzucić wszystko, co się ma – dodał.

- Oni pokazali, że mają dużo i my też mamy dużo i myślę, że mecz będzie na wysokim poziomie – zakończył. Spotkanie Polska – USA w półfinale Ligi Narodów odbędzie się już w sobotę 23 lipca o godz. 18:00. W drugim meczu o finał zmierzą się Włochy i Francja. Finał tegorocznej Ligi Narodów zaplanowano na niedzielę 24 lipca o godz. 21. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się tego samego dnia o godz. 18.

