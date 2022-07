Rozbrajająca szczerość Bartosza Kurka po meczu Ligi Narodów. Jego słowa dają do myślenia

W niedzielę, 24 lipca reprezentacja Polski rywalizowała z Włochami o trzecie miejsca w tegorocznej Lidze Narodów. Dzień wcześniej Biało-Czerwoni byli wyraźnie gorsi od Amerykanów, którzy rozbili ich 0:3. Podopieczni Nikoli Grbicia chcieli za wszelkie cenę natychmiast się zrehabilitować i to im się udało. Wygrali z gospodarzami turnieju finałowego 3:0 i zdobyli brązowy medal. Mimo że Polacy zwyciężyli w trzech setach, nie było to dla ich wcale takie łatwe spotkanie. Na szczęście pokazali charakter.

Liga Narodów 2022. Bartosz Kurek ocenił mecz z Włochami

Po meczu głos zabrał lider i kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek. Doświadczony przyjmujący ocenił swój występ. Był wobec siebie dość krytyczny. – Chyba oprócz medalu powinienem dostać jeszcze Oskara, bo nie był to mój turniej, a dzisiaj udawałem dobrego zawodnika na boisku i starałem się wspierać chłopaków. Wygrali dla mnie ten medal z jednym piątym kołem u wozu, więc gratulacje dla nich – rzucił w rozmowie z Polsatem Sport.

33-latek odniósł się również do przebiegu starcia z Włochami. Podkreślił, że w tych najbardziej istotnych momentach dla losów tej rywalizacji Biało-Czerwoni potrafili wykorzystać słabość rywala. – Czasem się tak gra i wygrywa ważne mecze. Ten medal to nie jest byle co, bo wygrywamy i pokazujemy, że jesteśmy w czubie – dodał.

Bartosz Kurek wypowiedział się też o pozostałych swoich kolegach z drużyny. Według niego każdy i to bez wyjątku wykonał bardzo dobrą pracę, ponieważ do meczu na tak wysokim poziomie trzeba się odpowiednio przygotować. Podkreślił, że przez to, iż w reprezentacji Polski tylu dobrych graczy wyszli oni na to spotkanie niezwykle zdeterminowani.

