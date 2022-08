Kolejne kapitalne wejście Tomasza Fornala. Jasna deklaracja przyjmującego

Reprezentacja Polski wkroczyła w decydującą fazę przygotowań do zbliżających się wielkimi krokami mistrzostw świata, które w dużej części zostaną rozegrane w naszym kraju. Biało-Czerwoni przystąpili do rywalizacji w jednym z najbardziej prestiżowych turniejów towarzyskich, czyli Memoriale Huberta Wagnera.

W tym roku drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia rozgrywa te spotkania w krakowskiej Tauron Arenie. Kilkanaście tysięcy kibiców postanowiło wspierać polskich siatkarzy, którzy rozpoczęli zmagania od pewnego zwycięstwa z Iranem (3:0). Jednym z bohaterów tego starcia został Tomasz Fornal. Przyjmujący ponownie zrobił sporą różnicę.

Memoriał Huberta Wagnera 2022. Tomasz Fornal opowiedział o swojej roli w drużynie

Zawodnik Jastrzębskiego Węgla pojawił się na parkiecie w końcówce drugiego seta, zmieniając Aleksandra Śliwkę. Wynik nie był wówczas korzystny dla Biało-Czerwonych, ale jego wejście odmieniło losy tej partii. Miejsca nie oddał już do końca spotkania. Łącznie zdobył 12 punktów, co czyni go wraz z Bartoszem Kurkiem i Kamilem Semeniukiem najlepiej punktującym siatkarzem tego meczu. Do tego utrzymał przyjęcie na poziomie 56. procent, a jego zagrywka momentami bardzo utrudniała poczynania przeciwnikom.

Podsumowując, był to kolejny udany występ Tomasza Fornala w roli zmiennika, a nie zawodnika rozpoczynającego w wyjściowej szóstce. Po meczu 24-latek zabrał głos i wypowiedział się na temat starcia z Iranem oraz swojej roli w drużynie serbskiego trenera. – Ja się cieszę, że w kolejnym meczu udało mi się wejść na boisko i zaprezentować z dobrej strony. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi dane zagrać w tym turnieju i na pewno postaram się wykorzystać tę okazję, które da mi trener – zadeklarował, cytowany przez Strefę Siatkówki.

Po chwili stwierdził, że polska kadra ma na tyle dużo jakości, że każdy z czternastu siatkarzy jest w stanie znaleźć się w tym rozpoczynającym spotkanie składzie. Każdy chce grać. Podkreślił również, że nie ma problemu z tym, aby być w tym zespole wartościowym jokerem, który potrafi zmienić oblicze reprezentacji. – Ja się dostosuję i nie mam problemu z tym, jaką rolę wyznaczy mi trener. To on decyduje, kto zaczyna mecz, a kto jest zawodnikiem na ławce rezerwowych, który może w danym momencie pomóc. Nieważne, jaką będę miał rolę, taką ją zaakceptuję – powiedział.

Czytaj też:

Polscy siatkarze pokazali moc. Biało-Czerwoni udanie rozpoczęli Memoriał Wagnera