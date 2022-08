Polacy ograli Meksyk. Drugie zwycięstwo Biało-Czerwonych na MŚ

Tyle na dzisiaj, dziękujemy za uwagę. I przypominamy: kolejny mecz Polaków już we wtorek 30 sierpnia, kiedy to Biało-Czerwoni zagrają z Amerykanami. 25:19 Poręba kończy ten mecz asem serwisowym! 24:19 Kaczmarek punktuje po prostej! Mamy piłki meczowe. 23:19 Gonzalez kończy z prawego skrzydła. 23:18 Blok Polaków! 22:18 Kiwka Łomacza! 21:18 Punktują rywale. 21:17 Kwolek kończy z lewego skrzydła. 20:17 Autowy blok Polaków. 20:16 Lopez nie kończy akcji Meksyku. 19:16 Fuentes też nie trafia w boisko. 18:16 Fornal psuje zagrywkę. 18:15 Precyzyjny pipe w wykonaniu Fornala. 17:15 A jednak, challenge wykazał, że autu nie było! 16:16 Kaczmarek w aut. 16:15 Autowy blok Polaków. 16:14 Ferran też psuje zagrywkę. 15:14 Teraz myli się Poręba. 15:13 Błąd rywala w zagrywce. 14:13 Kończy Fuentes. 14:12 Dobry atak Lopeza. 14:11 Efektowna kiwka Fornala. 13:11 Gonzalez kończy przy pojedynczym bloku. 13:10 Poręba tym razem celnie. 12:10 Poręba atakuje w aut. 12:9 Kłos zagrywa w siatkę. 12:8 Kaczmarek kończy z prawego skrzydła. 11:8 Fuentes serwuje w siatkę. 10:8 Sprytny atak Gonzaleza. 10:7 Lopez atakuje w aut. 9:7 Kłos i Fornal stawiają blok. 8:7 Błąd Biało-Czerwonych w przyjęciu. 8:6 Fuentes obija blok Polaków. 8:5 Kłos kończy efektownym atakiem. 7:5 Kaczmarek punktuje blokiem. 6:5 Teraz Sanay atakuje w siatkę. 5:5 Gubią się rywale. 4:5 Sanay kończy atak rywali. 4:4 Sprytne wykończenie akcji przez Fornala. 3:4 Lopez kończy po skosie. 3:3 Kwolek kończy z lewego skrzydła. 2:3 Lopez blokuje Kaczmarka. 2:2 Punkt dla rywali. 2:1 Kończy atak Kaczmarek. 1:1 Kłos w siatkę. 1:0 Punkt dla Polaków. Zaczynamy trzecią partię! 25:14 Kwolek kończy atakiem po skosie. Wygrywamy drugą partię! 24:14 Złe przyjęcie Kwolka i punktują rywale. 24:13 Aranda serwuje w boisko. 24:12 Teraz Poręba serwuje w aut. 24:11 Kaczmarek kończy z prawego skrzydła. Mamy piłki setowe! 23:11 As serwisowy Poręby! 22:11 Dobry blok Kłosa. 21:11 Rodriguez też się myli. 20:11 Teraz Fornal w siatkę. 20:10 As serwisowy Fornala. 19:10 Poręba punktuje blokiem. 18:10 Ależ huknął ze środka Poręba! 17:10 Teraz Kaczmarek myli się w zagrywce. 17:9 Kaczmarek kończy po skosie. 16:9 Gonzalez trafia po prostej. 16:8 Nieporozumienie w ekipie rywali. Czas dla trenera Meksyku. 15:8 Gonzalez szukał rąk Polaków, ale zaatakował w aut. 14:8 Kapitalny blok Polaków! 13:8 Sprytny atak Fornala. 12:8 Semeniuk serwuje w siatkę. 12:7 Kaczmarek kończy z lewej strony. 11:7 Autowy blok Biało-Czerwonych. 11:6 Punktowy blok Polaków. 10:6 Meksykanin w aut po długiej wymianie. 9:6 Teraz Aranda minimalnie się myli. 8:6 Aranda z asem serwisowym. 8:5 Bieniek zagrywa w siatkę. 8:4 Bieniek punktuje z zagrywki! 7:4 Bieniek ze środka i mamy kolejny punkt. 6:4 Teraz Fornal zagrywa w siatkę. 6:3 Fornal kończy z lewego skrzydła. 5:3 Fornal próbował z trudnej pozycji, ale trafił w siatkę. 5:2 Gonzalez serwuje w aut. 4:2 Tym razem punktują Meksykanie. Trener Meksyku prosi o czas. 4:1 I kolejny blok Biało-Czerwonych. Świetny początek naszej kadry! 3:1 Kolejny blok Polaków! 2:1 Fornal kończy z lewego skrzydła. 1:1 Semeniuk serwuje w aut. 1:0 Skuteczny blok Fornala i Kłosa. Zaczynamy drugą partię. Na boisku pojawiło się kilku zmienników. 25:17 Kochanowski kończy ze środka i wygrywamy pierwszego seta! 24:17 Bieniek kończy z przesuniętej krótkiej. 23:17 Semeniuk serwuje w siatkę. 23:16 Gonzalez przekroczył linię przy wykonywaniu zagrywki. Podwójna zmiana w polskiej kadrze, wchodzą Kaczmarek i Łomacz. 22:16 Kurek serwuje w siatkę. 22:15 Świetny atak Śliwki z drugiej linii. 21:15 Punktują Meksykanie. 21:14 Semeniuk obija blok rywali. Trener rywali ponownie prosi o czas. 20:14 Skuteczny blok Kurka i Bieńka! 19:14 Sanay też serwuje w siatkę. 18:14 Śliwka zagrywa w siatkę. 18:13 Punktowy blok Polaków! Mylą się rywale, punkt słusznie przyznany Biało-Czerwonym. 17:13 Fuentes w aut z prawego skrzydła. Punkt dla Polaków, ale Meksykanie proszą o challenge. Trener Meksyku poprosił o czas. 16:13 Kurek kończy kontrę Polaków. 15:13 Teraz kończy Śliwka. 14:13 Gonzalez obija blok Biało-Czerwonych. 14:12 Teraz Meksykanin psuje zagrywkę. 13:12 Kontra rywali, którą kończy Gonzalez. 13:11 Lopez serwuje w siatkę. 12:11 Minimalnie autowy blok Polaków. 12:10 Świetny atak Śliwki z lewego skrzydła. 11:10 Bieniek kończy ze środka. 10:10 Kurek serwuje w siatkę. 10:9 Semeniuk punktuje po bloku rywali. 9:9 Teraz Lopez zrehabilitował się efektownym atakiem. 9:8 Lopez dotknął siatki. 8:8 Kurek obija blok rywali. 7:8 Śliwka psuje zagrywkę. 7:7 Kochanowski kończy z przesuniętej krótkiej. 6:7 Gonzalez obija blok Polaków. 6:6 Gonzalez atakuje w siatkę i mamy remis. 5:6 Rodriguez serwuje daleko w aut. 4:6 Feuntes punktuje po ataku po skosie. 4:5 Potężny atak Kurka! 3:5 Gonzalez kończy atak z prawej strony. 3:4 Gonzalez serwuje w siatkę. 2:4 Kurek też psuje zagrywkę. 2:3 Teraz zagrywkę zepsuł Martinez. 1:3 Kochanowski serwuje w siatkę. 1:2 Mocny atak Semeniuka po skosie. 0:2 As serwisowy Fuentesa! 0:1 Udany atak Gonzaleza. Zaczynamy! Jako pierwsi serwują Meksykanie. 20:27 Za chwilę początek spotkania. 20:25 Czas na Mazurek Dąbrowskiego! 20:23 Na parkiecie pojawili się już siatkarze obu zespołów, za chwilę hymny narodowe. 20:22 Mecz z Meksykiem zaczną ci sami siatkarze, których oglądaliśmy od początku starcia z Bułgarią: Bartosz Kurek, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski, Kamil Semeniuk, Marcin Janusz, Mateusz Bieniek i Paweł Zatorski. 20:18 Początek meczu już za kilkanaście minut! 20:10 W równolegle rozgrywanym spotkaniu o punkty powalczą współgospodarze turnieju, czyli Słoweńcy, którzy zagrają z Francuzami. 19:58 Polscy siatkarze są już w katowickim Spodku:



19:49 Przypomnijmy, w przypadku awansu do fazy pucharowej reprezentacja Polski może liczyć na rozstawienie, co nie podoba się niektórym trenerom innych drużyn:



Polscy siatkarze uprzywilejowani, to nie podoba się innym trenerom i zawodnikom. Odpowiedział im Nikola Grbić 19:30 Do rozpoczęcia meczu Polski z Meksykiem została godzina! 19:21 Tutaj podsumowanie meczu reprezentacji USA i Bułgarii:



Bułgarzy postraszyli Amerykanów. Wielkie emocje w meczu „polskiej" grupy na mistrzostwach świata 19:06 Koniec meczu naszych grupowych rywali, Amerykanie wygrali z Bułgarami 3:0. 18:43 Po meczu z Bułgarią swoimi spostrzeżeniami na temat zachowania kibiców podzielił się Kamil Semeniuk:



Kamil Semeniuk swoją wypowiedzią wywołał burzę. Kibice nie zostawili na nim suchej nitki 18:30 Bułgarzy dzielnie walczyli, ale drugi set również padł łupem Amerykanów. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych prowadzi już 2:0. 18:18 O 17:30 zaczął się z kolei mecz grupowych rywali Biało-Czerwonych. Amerykanie wygrali pierwszego seta w starciu z Bułgarią, obecnie trwa druga partia. 18:09 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska – Meksyk, który rozpocznie się o godz. 20:30.

Reprezentacja Polski udanie, bo od pewnej wygranej, rozpoczęła tegoroczne mistrzostwa świata. Biało-Czerwoni w trzech setach ograli Bułgarię, od początku do końca kontrolując przebieg spotkania. Podopieczni Nikoli Grbicia przewyższali rywali w każdym aspekcie gry, świetnie spisując się w obronie, bardzo dobrze grając z kontr i czujnie blokiem.

Dwa dni po inauguracji mistrzostw Polacy powalczyli o punkty z Meksykiem, czyli outsiderem grupy C. W pierwszym meczu czempionatu dzisiejsi rywale podopiecznych Nikoli Grbicia przegrali 0:3 z Amerykanami, nie będąc w stanie nawiązać wyrównanej rywalizacji z reprezentacją USA.

Kadra reprezentacji Polski na MŚ

Rozgrywający: Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz

Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka

Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba

Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski

Grupy na mistrzostwach świata

Grupa A: Ukraina, Serbia, Tunezja, Portoryko

Grupa B: Brazylia, Japonia, Kuba, Katar

Grupa C: Polska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Bułgaria

Grupa D: Francja, Słowenia, Niemcy, Kamerun

Grupa E: Włochy, Kanada, Turcja, Chiny

Grupa F: Argentyna, Iran, Holandia, Egipt

