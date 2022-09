Były selekcjoner Polaków zaapelował do FIVB. Włoch nie wytrzymał

Polscy siatkarze pokonali w fazie grupowej tegorocznych mistrzostw świata kolejno Bułgarię, Meksyk i Stany Zjednoczone. Stracili tylko jednego seta i to w rywalizacji z Amerykanami. Zatem zdobyli komplet punktów, co pozwoliło im zająć pierwsze miejsce w grupie C.

Biało-Czerwoni poznali też turniejową drabinkę. Drużynę Nikoli Grbicia w 1/8 finału przyjdzie zmierzyć się z Tunezją, która zajęła trzecie miejsce w grupie A, gdzie grała z Holandią, Ukrainą oraz Portoryko. Ekipa z Afryki pokonała jedynie ostatni z wymienionych zespołów.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Andrea Anastasi krytykuje regulamin turnieju

Przypomnijmy, Polacy zostali rozstawieni w fazie pucharowej z numerem pierwszym. Jednak warto wspomnieć, że nasi siatkarze, podobnie jak Słoweńcy, mieli zapewnioną — przez regulamin turnieju — gwarancję znalezienia się w dwójce najlepszych drużyn fazy grupowej, jeśli tylko udałoby im się awansować do 1/8 finału. Zasady wprowadzone przez FIVB od kilku dni wzbudzają ogromne emocje. Spora część szkoleniowców, zawodników oraz ekspertów uważa je za kontrowersyjne i niesprawiedliwe.

Głos w tej sprawie postanowił zabrać także były selekcjoner naszej kadry, Andrea Anastasi. – Chciałbym, żebyśmy w końcu wszędzie mieli te same zasady. Nie rozumiem, czemu to ciągle zmieniamy. Podczas igrzysk olimpijskich wszystko jest zawsze tak samo: dwanaście zespołów, dwie grupy, ćwierćfinał, półfinał i finał. Nie wiem, dlaczego w przypadku mistrzostw świata jest inaczej i format jest za każdym razem ułożony w inny sposób – powiedział Włoch w rozmowie z portalem Sport.pl.

Zdaniem nowego trenera Sir Safety Perugia regulamin podczas jest przejrzysty i zrozumiały dla każdego. Żadna z reprezentacji zbytnio nie kalkuluje, szukając jak najlepszego i najłatwiejszego rozwiązania. 61-latek postanowił więc zaapelować do działaczy międzynarodowej federacji. Jego słowa z pewnością dają do myślenia.

– To moment, kiedy rządzący światową siatkówką muszą pójść po rozum do głowy. To dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że jeszcze nie potrafili tego zebrać, zrobić tak, żeby wszędzie było tak samo. Zobaczymy, czy ten format, choć szalony, będzie ciekawy i przyniesie niespodzianki – dodał.

