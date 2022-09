Tak wygląda turniejowa drabinka mistrzostw świata. Polacy nie mieli szczęścia

Faza grupowa tegorocznych mistrzostw świata dobiegła końca. 31 sierpnia ostatnie mecze rozegrały zespoły z grup A, E i F. Tym samym poznaliśmy wszystkie pary 1/8 finału oraz pozostałą część turniejowej drabinki. Wiemy więc, jak wygląda droga reprezentacji Polski i kogo Biało-Czerwoni muszą pokonać, jeśli chcą po raz trzeci z rzędu zdobyć złoty medal.

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce. Znamy turniejową drabinkę

Przypomnijmy, w trzeciej serii gier Polacy pokonali Stany Zjednoczone 3:1, dzięki czemu zakończyli zmagania w grupie C z kompletem punktów i jednym straconym setem. Ogólnie rzecz biorąc, lepszy bilans uzyskali tylko Serbowie oraz Włosi, którzy w każdym ze spotkań zwyciężyli 3:0.

Do fazy pucharowej awansowało 16 drużyn narodowych, które zostały rozstawione. Wpływ na to miały przede wszystkim miejsca zajęte w tabeli, a następnie liczba zwycięstw, punktów, a także bilans setów oraz małe punkty. Co więcej, zgodnie z regulaminem wprowadzonym przez FIVB gospodarze mistrzostw świata, czyli Słoweńcy oraz Polacy bez względu na wszystko zostali rozstawieni na dwóch pierwszych lokatach.

Biało-Czerwoni zostali najwyżej sklasyfikowanym zespołem, dlatego w 1/8 finału przyjdzie im się zmierzyć z Tunezją, czyli reprezentacją, która awansowała z trzeciego miejsca. W ewentualnym ćwierćfinale ekipa Nikoli Grbicia najprawdopodobniej ponownie zagra z Amerykanami. W połówce Polaków są też Serbia, Argentyna, Brazylia oraz Iran. Zatem droga do medalu jest naprawdę wyboista.

Warto dodać, że już na etapie 1/8 finału dojdzie do kilku ciekawych spotkań. Brazylia zagra z Iranem. Serbia zaś z Argentyną, natomiast Włochom przyjdzie zmierzyć się z niebezpiecznymi Kubańczykami.

MŚ 2022 siatkówka. Drabinka

Pary 1/8 finału MŚ 2022 w siatkówce

Polska — Tunezja

Stany Zjednoczone — Turcja

Serbia — Argentyna

Brazylia — Iran

Słowenia — Niemcy

Holandia — Ukraina

Włochy — Kuba

Francja — Japonia

Ćwierćfinały

Polska/Tunezja — Stany Zjednoczone/Turcja

Serbia/Argentyna — Brazylia/Iran

Słowenia/Niemcy — Holandia/Ukraina

Włochy/Kuba — Francja/Japonia

Półfinały

Polska/Tunezja/Stany Zjednoczone/Turcja — Serbia/Argentyna/Brazylia/Iran

Słowenia/Niemcy/Holandia/Ukraina — Włochy/Kuba/Francja/Japonia

Finał

Polska/Tunezja/Stany Zjednoczone/Turcja/Serbia/Argentyna/Brazylia/Iran — Słowenia/Niemcy/Holandia/Ukraina/ Włochy/Kuba/Francja/Japonia

