ZAKSA Kędzierzyn-Koźle znalazła następcę Kamila Semeniuka. Media wieszczą sensacyjny transfer

Mijają dni, tygodnie, a nawet miesiące, a ZAKSA Kędzierzyn-Koźle nadal nie znalazła następcy Kamila Semeniuka. Sytuacja związana z przeciągającymi się poszukiwaniami siatkarza mogącego zastąpić Polaka irytuje kibiców, ale wydaje się, że saga ta w końcu może dobiec końca. Według najnowszych doniesień nowym zawodnikiem mistrzów Polski i Europy może zostać Denis Kariagin.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle poszukuje następcy Kamila Semeniuka

To duży zwrot akcji, bo jeszcze dwa tygodnie temu wydawało się, że sukcesorem Semeniuka zostanie inny siatkarz. Wtedy polskie media, a konkretnie Polsat Sport, sugerowały, iż do ekipy kędzierzynian dołączy niejaki Ołeh Płotnicki. Informację tę przekazał na antenie komentator Tomasz Swędrowski.

Sami działacze ZAKSY natomiast nabrali wody w usta i od tygodni nie ujawniali absolutnie żadnych informacji na temat potencjalnego transferu przyjmującego. Prezes klubu, Piotr Szpaczek, przyznał jedynie, że kędzierzynianie rozważają kilka opcji i niezależnie od tego, którą wybiorą, drużyna będzie jeszcze silniejsza niż w poprzednich rozgrywkach.

Denis Kariagin blisko transferu do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Teraz jednak pada konkretne nazwisko gracza, który miałby przyjść do tego zespołu w miejsce reprezentanta Polski. W serwisie sportal.bg opublikowano artykuł, w którym wspomniano, że do ZAKSY ma dołączyć niejaki Denis Kariagin. To 20-letni reprezentant Bułgarii, który zresztą znalazł się w kadrze tego kraju na mistrzostwa świata, ale nie rozegrał podczas nich ani minuty.

Bułgarski portal sugeruje, że wielkim zwolennikiem sprowadzenia młodego siatkarza jest Tuomas Sammelvuo, czyli obecny trener mistrzów Polski.

