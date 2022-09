Polski siatkarz dzień przed meczem z USA został ojcem. Jego partnerka to siostra piłkarza reprezentacji

Bartosz Kwolek na początku marca poinformował, że razem z partnerką spodziewa się dziecka. „Rodzinka się powiększa” – napisał na Instagramie, dodając zdjęcie, na którym pozował z Mają Klich. Zbieżność nazwisk kobiety z piłkarzem reprezentacji Polski nie jest przypadkowa, ponieważ Maja jest siostrą Mateusza, który obecnie gra w Leeds United.

Bartosz Kwolek został ojcem

Dziecko Kwolka i Klich przyszło na świat 7 września, o czym najpierw poinformowali komentatorzy Polsatu Sport podczas transmisji ćwierćfinałowego meczu mistrzostw świata między Włochami i Francuzami. Te doniesienia potwierdził później sam siatkarz, dodając zdjęcie, na którym siedział przy łóżeczku. „Jeszcze postawić dom, zasadzić drzewo i będzie komplet” – zażartował.

Pod wpisem kadrowicza pojawiły się komentarze z gratulacjami, które złożyli m.in. inni siatkarze: Paweł Zatorski, Piotr Nowakowski, Artur Szalpuk, Bartłomiej Lipiński i Wojciech Żaliński. Do gratulacji przyłączyli się również kibice reprezentacji. „Gratulacje! Dużo zdrówka dla Młodego, a dla Was samych pięknych chwil w tej nowej rzeczywistości” – czytamy w jednym z komentarzy. „Niech się zdrowo chowa! Dużo zdrówka dla was” – napisał ktoś inny.

Przypomnijmy, Kwolek jest w kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata, które wkraczają w decydującą fazę. Póki co nie wiadomo, czy zawodnik Aluron CMC Warty Zawiercie dołączy do kolegów jeszcze przed ćwierćfinałowym starciem z Amerykanami. Nikola Grbić nawet pod nieobecność Kwolka nie będzie miał powodów do zmartwień, ponieważ od początku turnieju stawia na innych przyjmujących: Kamila Semeniuka i Aleksandra Śliwkę, a pierwszym zmiennikiem na tej pozycji jest Tomasz Fornal.

