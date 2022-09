Imponująca kolekcja polskiego siatkarza. Reprezentant pochwalił się tym po finale mistrzostw świata

Paweł Zatorski od lat jest podstawowym libero reprezentacji Polski i w tej roli wystąpił także na tegorocznych mistrzostwach świata. 32-latek razem z Biało-Czerwonymi sięgnął po srebrny medal, a swoje osiągnięcie postanowił następnie w nietypowy sposób podsumować w mediach społecznościowych.

Paweł Zatorski i jego kolekcja

Siatkarz dodał na Instagramie zdjęcie 17 krążków, w tym tego z ostatniego czempionatu, wywalczonych w trakcie swojej bogatej kariery. W opisie do fotografii libero nawiązał do zakończonego sezonu reprezentacyjnego. „Wszystko, co dobre, szybko się kończy. 1-dniowy urlop w całości poświęcony pakowaniu dobytku właśnie minął. Jeszcze tylko 400 km trasy do Rzeszowa, pół nocy rozpakowywania i jutro rano ukochana siłownia i początek przygotowań do Plusligi” – napisał zawodnik Asseco Resovii Rzeszów.

Reprezentant Polski szczerze przyznał, że tak krótki okres urlopu między meczami reprezentacji a przygotowaniami do nowego sezonu ligowego jest „balansowaniem na krawędzi” w kontekście zmęczenia. „Dla wspomnień związanych z każdym dniem jako Reprezentant Polski Seniorów przez ostatnie 14 lat, emocji, które dajemy i wyrazów wdzięczności na każdym kroku warto dawać całego siebie” – zaznaczył.

Zatorski po pierwszy sukces z kadrą narodową sięgnął w 2011 roku, kiedy to Biało-Czerwoni wywalczyli brązowy medal mistrzostw Europy. Libero ma w sumie w swoim dorobku trzy medale tych imprez oraz trzy krążki przywiezione z mistrzostw świata. Sięgał także po medale Ligi Światowej, Pucharu Świata oraz Ligi Narodów, a z klubami zdobywał mistrzostwo Polski, krajowy puchar i superpuchar oraz Ligę Mistrzów.

