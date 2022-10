Polki przegrały, ale wciąż liczą na awans. Tak prezentuje się tabela mistrzostw świata w siatkówce

Reprezentacja Polski z 10 punktami na koncie awansowała do drugiej fazy grupowej mistrzostw świata, gdzie na inaugurację kolejnego etapu zmagań przyszło jej zmierzyć się z Serbią. Biało-Czerwone uległy rywalkom w trzech setach, co komplikuje ich sytuację w grupie F. Znaczny krok w kierunku awansu, oprócz Serbek, zrobiły z kolei Amerykanki i Turczynki, które pokonały kolejno reprezentantki Dominikany i Niemiec.

Podopieczne Stefano Lavariniego może z kolei cieszyć porażka Tajlandii, która przegrała z Kanadą. Ten wynik oznacza, że Polki wprawdzie tracą już dużo „oczek” do trzech najlepszych ekip w stawce, ale nie są bez szans w walce o czwarte, również premiowane awansem miejsce. By zakwalifikować się do ćwierćfinału Biało-Czerwone muszą jednak nie tylko ograć Kanadyjki i Niemki, ale również postawić się Amerykankom lub liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Tabela

Miejsce Drużyna Liczba punktów Rozegrane mecze Wygrane Porażki Stosunek setów Stosunek punktów 1. Serbia 17 6 6 0 9.000 1.251 2. Stany Zjednoczone 15 6 5 1 3.000 1.251 3. Turcja 14 6 5 1 2.428 1.190 4. Kanada 11 6 4 2 1.200 1.060 5. Tajlandia 10 6 4 2 1.300 1.032 6. Dominikana 11 6 3 3 1.400 1.076 7. Polska 10 6 3 3 1.200 1.102 8. Niemcy 7 6 2 4 0.615 0.961

MŚ w siatkówce. Terminarz meczów Polek

Biało-Czerwone mają do rozegrania jeszcze trzy spotkania w ramach drugiej fazy grupowej:

Stany Zjednoczone – Polska (5.10, godz. 20:30)

Polska – Kanada (7.10, godz. 20:30)

Polska – Niemcy (8.10, godz. 20:30)

