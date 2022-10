Vital Heynen po meczu zapewnił sobie zapas piwa. Zdradził, kto obiecał mu alkohol

Jeszcze w trakcie rozgrywanego w sobotę 8 październiku meczu Polek z Niemkami okazało się, że Biało-Czerwone bez względu na wynik tego spotkania, zagrają w ćwierćfinale siatkarskich mistrzostw świata. Była to „zasługa” reprezentantek Kanady, które pokonały po tie-breaku Dominikanę i tym samym zamknęły rywalkom drogę do fazy pucharowej.

Vital Heynenen dostanie piwo

Korzystne rozstrzygnięcie z meczu Kanadyjek nie oznaczało, że podopieczne Stefano Lavariniego mogą odpuścić starcie z Niemkami. Gdyby nasze reprezentantki wygrały 3:0 lub 3:1, w ćwierćfinale zagrałyby z Amerykankami, które już raz podczas tegorocznego turnieju pokonały. Tak się jednak nie stało, a zespół prowadzony przez Vitala Heynena doprowadził do tie-breaka. W tym wprawdzie górą były Polki, ale nie zmienia to faktu, że o półfinał zagrają z mocnymi Serbkami.

Z Amerykankami zagrają za to Turczynki, które zapewne ucieszył fakt, że Niemki „urwały” dwa sety Polkom. Jak relacjonowała na Twitterze dziennikarka Edyta Kowalczyk, po zakończeniu spotkania Heynen wysłał SMS-a do szkoleniowca Turczynek, Giovanniego Guidettiego. „Wisisz mi sporo piw” – miał napisać Belg.

Jak się okazało, Heynen otrzymał odpowiedź od Guidettiego. – Odpisał, że mogę na jego koszt wypić tyle piwa, ile chcę – żartował cytowany przez Interię. – Przykro mi, że na tym ucierpiała Polska, ale to moja praca, by mój zespół grał najlepiej jak to możliwe – dodawał.

Przypomnijmy, polskie siatkarki rozegrają swój mecz ćwierćfinałowy we wtorek 11 października o godz. 20:30 w Gliwicach. Amerykanki i Turczynki wejdą na parkiet trzy godziny później.

