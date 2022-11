Koszmarny upadek Wilfredo Leona. Andrea Anastasi wyjawił, co czuł

We wtorek 1 listopada odbył się finał Superpucharu Włoch, w którym wystąpiło aż trzech Polaków – Kamil Semeniuk, Wilfredo Leon i Kamil Rychlicki. Ich Sir Safety Perugia po emocjonującym spotkaniu pokonała 3:2 z Cucine Lube Civitanova.

W dniu meczu Kamil Rychlicki obchodził 26 urodziny i po spotkaniu był dodatkowo zadowolony z uzyskanego wyniku. – Dziękuję kolegom, którzy podarowali mi ten piękny prezent. To był idealny dzień pełen wielkich emocji. W żadnym momencie nie myśleliśmy, żeby się poddać, trwaliśmy w grze walcząc do końca – podkreślił w klubowych mediach.

Podopieczni Andrei Anastasiego sięgnęli po czwarty Superpuchar w historii klubu. Jednak to trofeum zeszło na drugi plan przez to, co się stało w trakcie meczu. Reprezentant Polski niefortunnie upadł na parkiet po próbie ataku. Jak się późnej okazało przyjmujący stracił przytomność po uderzeniu głową o parkiet.

Andrea Anastasi: Byłem przerażony

Zawodnik od razu trafił do szpitala i został poddany badaniom klinicznym, laboratoryjnym i instrumentalnym. Z komunikatu klubu wynika, że badania nic nie wykazały i zawodnik od razu dołączył do drużyny w hotelu.

Na temat tego wydarzenia wypowiedział się trener Sir Safety Perugii Andrea Anastasi w wywiadzie dla „La Gazetty dello Sport”. Szkoleniowiec zapytany, jak doświadczył tego wypadku, odpowiedział, że wszyscy się przestraszyli. „Kiedy zobaczyłem, że gracze odchodzą, byłem przerażony. Potem nasz lekarz natychmiast interweniował i Wilfredo wyzdrowiał. Ale dopiero gdy zobaczyłem, jak świętuje z kolegami z drużyny, uspokoiłem się i zacząłem cieszyć się tym sukcesem” – powiedział trener Sir Safety Perugii.

Czytaj też:

Wilfredo Leon opublikował jednoznaczne wideo. Zwrócił się do kibicówCzytaj też:

Kamil Semeniuk i Wilfredo Leon błyszczeli w hicie włoskiej ligi. Jeden z nich został wybrany MVP