Rozlosowano grupy siatkarskich mistrzostw Europy. Trudne zadanie przed Polkami

Jeszcze kilkanaście lat temu polskie siatkarki były liczącą się siłą w Europie, czego potwierdzeniem były dwa złote medale mistrzostw Starego Kontynentu zdobyte w 2003 i 2005 roku. Biało-Czerwone kolejny znaczący sukces odniosły w 2009 roku, kiedy to zakończyły europejski turniej na trzecim miejscu.

Od tego czasu nasze reprezentantki mają problem z nawiązaniem wyrównanej rywalizacji z najlepszymi, chociaż ostatnie mistrzostwa świata dają nadzieję, że kobieca siatkówka dostarczy nam jeszcze wielu pozytywnych emocji.

Polki poznały rywalki w grupie ME 2023

Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego dotarła do ćwierćfinału ostatnich mistrzostw świata, w którym była o krok od wyeliminowania Serbek. Zakwalifikowanie się do najlepszej ósemki czempionatu i tak było dużym sukcesem i daje nadzieję na to, że Biało-Czerwone również podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy pokażą się z dobrej strony.

Mistrzostwa Starego Kontynentu rozpoczną się 15 sierpnia 2023 roku i potrwają do 3 września. Mecze turnieju zostaną rozegrane w Belgii, Włoszech, Niemczech i Estonii, a państwa-gospodarze imprezy zostały jeszcze przed środowym losowaniem przydzielone do czterech grup. Polki z kolei trafiły do grupy A, w której zagrają z reprezentacjami Belgii, Słowenii, Serbii, Ukrainy i Węgier.

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet. Podział na grupy

Grupa A:

Belgia

Słowenia

Serbia

Polska

Ukraina

Węgry

Grupa B:

Włochy

Rumunia

Bułgaria

Chorwacja

Bośnia i Hercegowina

Szwajcaria

Grupa C:

Niemcy

Azerbejdżan

Turcja

Czechy

Szwecja

Grecja

Grupa D:

Estonia

Finlandia

Holandia

Francja

Słowacja

Hiszpania

