„Wygrają wszystko”. Zaskakujące słowa byłego siatkarza o polskim klubie

Jastrzębski Węgiel pokonał w środę Montpellier w drugiej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów. To było bardzo ciężkie spotkanie dla Jastrzębian, a mistrzowie Francji bardzo mocno postawili się drugiej drużynie minionego sezonu PlusLigi.

Choć Pomarańczowi przegrali pierwszego seta, roztrwaniając przewagę, to ostatecznie w trzech kolejnych partiach byli górą. MVP tego spotkania został wybrany Tomasz Fornal.

Julien Lyneel: Jestem pewien, że Jastrzębski Węgiel wygra wszystko

Na temat Jastrzębskiego Węgla wypowiedział się wychowanek Montpellier UC i były zawodnik Jastrzębskiego Węgla – Julien Lyneel, który po wywalczeniu mistrzostwa Francji w sezonie 2021/22 ze swoim pierwszym klubem, postanowił zakończyć siatkarską karierę.

Były już sportowiec przyznał w rozmowie z serwisem plusliga.pl, że Pomarańczowi mają nie tylko jedną z najlepszych drużyn w polskiej lidze, ale także w Europie. – Jeśli będą kontynuowali grę na poziomie, jaki obecnie prezentują, to mają spore szanse, by zdziałać coś wielkiego w Lidze Mistrzów. Nie znam osobiście trenera Marcelo Mendeza, ale to uznany szkoleniowiec, a ponadto w zespole jest trzech Francuzów. Chociażby z tego powodu jestem pewien, że wygrają wszystko – powiedział.

Lyneel wspomina swój pobyt w Polsce

Przyjmujący wrócił pamięcią do swojego pobytu w Polsce, gdzie reprezentował barwy Asseco Resovii i Jastrzębskiego Węgla. Francuz spędził w PlusLidze trzy sezony i choć pobyt w naszym kraju wspomina dobrze, to postanowił opowiedzieć na temat swoich początków w naszym kraju, które były trudne. – W Asseco Resovii nie było mi łatwo, gdyż był to pierwszy sezon poza ojczyzną i zupełnie nowe doświadczenie. Natomiast swój pierwszy sezon w Jastrzębiu uważam za najlepszy w swojej karierze. Grałem tam najlepszą siatkówkę, a wpływ na to miał fakt, że czułem się komfortowo i pewny siebie – zapewnił.

Jastrzębski klub dał mi wiele. Mam wspaniałe wspomnienia z tamtego okresu, kiedy wywalczyliśmy brązowy medal. Był to sezon z fajnymi, tylko dobrymi ludźmi, super kolegami i niesamowitymi kibicami. Naprawdę był to przyjemny epizod w moim sportowym życiu – zakończył były reprezentant Francji.

