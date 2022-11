Zastanawiające słowa na temat Malwiny Smarzek. To dlatego nie gra w reprezentacji

Po tym, jak trenerem polskich siatkarek został Stefano Lavarini, powołania do kadry nie dostała Malwina Smarzek. Drzwi do kadry dla doświadczonej zawodniczki wciąż pozostają otwarte, co powiedziała jedna z przedstawicielek PZPS. Przy okazji wyjaśniła, dlaczego 26-latka nie gra w drużynie narodowej.