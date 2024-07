Piękny gest Malwiny Smarzek. Atakująca nawet się nie zastanawiała

Malwina Smarzek znalazła uznanie w oczach Stefano Lavariniego i wróciła do żeńskiej reprezentacji Polski po krótkiej przerwie. W tym sezonie Włoch zdecydował się zabrać tę zawodniczkę na większość turniejów Ligi Narodów. Jej postawa sprawiła, że pojedzie także na igrzyska olimpijskie.

Malwina Smarzek wróciła do reprezentacji

Niepodważalną rolę atakującej nr 1 w reprezentacji Polski ma Magdalena Stysiak. Z kolei Malwina Smarzek godzi się z rolą drugoplanową, która jest niemniej ważna. 28-latka najczęściej wchodzi na boisko na podwójną zmianę wraz z Katarzyną Wenerską.

– Na pewno czuję odpowiedzialność. Czuję także większy stres, wchodząc na podwójną zmianę, aniżeli gdybym grała spotkanie. To zupełnie inna rola i ciągle to powtarzam. To dla mnie bardzo trudne – mówiła Strefie Siatkówki po meczu z Francją.

– Wydaje mi się, że trochę zeszło ze mnie ciśnienie, kiedy dowiedziałam się, że pojadę na igrzyska olimpijskie. Wiadomo, że presja teraz urosła, ale jest trochę inna. Na pewno biorę na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, wchodząc na boisko. Chciałabym zatem pomagać dziewczynom, żeby zmiany były jak najbardziej efektywne – podkreśliła.

Piękny gest Malwiny Smarzek. Siatkarka spełniła marzenie jednej z fanek

Niestety Polki przegrały ostatni mecz z Serbią, mimo że zaczęły go od zdecydowanego zwycięstwa w pierwszym secie. Po meczu Malwina Smarzek postanowiła uszczęśliwić jedną z kibicek. Fanka miała ze sobą kawałek kartonu, na którym napisała "jedyne czego potrzebuję do szczęścia, to Twoja koszulka".

Atakująca nie przeszła obok tego apelu obojętnie i postanowiła spełnić marzenie swojej fanki. Siatkarka bez zastanowienia zdjęła trykot, podpisała go i wręczyła dziewczynie. Strefa Siatkówki nagrała całe zajście i umieściła je w serwisie X.

