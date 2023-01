Sensacyjny transfer Zbigniewa Bartmana coraz bliżej. Obrał znany kierunek

W swoim siatkarskim CV Zbigniew Bartman może zapisać występy w takich klubach jak, m.in.: Marmi Lanza Werona, Halkbank Ankara, Gazprom-Jugra Surgut, Jastrzębski Węgiel, Asseco Resovia Rzeszów, Galatasaray Stambuł, UPCN San Juan Voley, Al-Hilal VC czy Hekimoglu Global Connect Travel Bursa. Od początku obecnego sezonu 35-latek nie jest związany kontraktem z żadnym pracodawcą. W ostatnim czasie trenował z Projektem Warszawa, jednak wszystko wskazuje na to, że wielokrotny reprezentant Polski wkrótce podpisze nowy kontrakt z innym klubem.

Zbigniew Bartman może zagrać we Włoszech

Włoski serwis siatkarski volleyball.it poinformował, że usługami Zbigniewa Bartmana mocno zainteresował się zespół Emma Villias Siena, który poszukuje następstwa kontuzjowanego Giulio Pinaliego. Siatkarz odniósł kontuzję w trakcie trzeciego seta spotkania z Top Volley Cisterną. Wiadomo już, że nie zagra do końca bieżącego sezonu. W składzie włoskiej drużyny jest jeszcze Federico Pereyra, jednak mają zamiar sprowadzić nowego atakującego.

– Jeśli chodzi o rolę atakującego, to mamy pełne zaufanie do Federico Pereyry, który jest ważnym zawodnikiem, grał z reprezentacją Argentyny, grał na igrzyskach olimpijskich. Jesteśmy przekonani, że może być dobrym punktem odniesienia, ale to nie znaczy, że nie pójdziemy na rynek transferowy po zawodnika – powiedział prezes Sieny Giammarco Bisogno.

Zbigniew Bartman wyruszył już do Włoch

To samo medium podaje, że 35-latek wyruszył już do Sieny i wkrótce podpisze nowy kontrakt. Jeszcze nie wiadomo, na jakich warunkach zostanie on zawarty, jednak można się spodziewać, że będzie obejmował on okres rekonwalescencji Giulio Pinaliego.

