Poważne wzmocnienie ZAKSY. Gwiazda zostaje w klubie

Z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle David Smith dwukrotnie sięgał po zwycięstwo Ligi Mistrzów, tyle samo razy zdobywał także Puchar i Superpuchar Polski. Ponadto ma na swoim koncie tytuł mistrza oraz wicemistrza kraju. Wydawać by się mogło, że po tylu sukcesach Amerykanin zapragnie sprawdzenia się w innym miejscu. Nic z tych rzeczy, gdyż właśnie zapowiedział pozostanie w klubie z Kędzierzyna-Koźle na następny rok.

David Smith zostaje w Grupie Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

David Smith podpisał kontrakt ze śląskim zespołem przed sezonem 2019/20. Od tamtej pory sięgnął po niemal wszystkie trofea możliwe do zdobycia w klubowej siatkówce. Pierwszym sukcesem było dla niego sięgnięcie po Superpuchar Polski w 2019 roku. Ten wyczyn powtórzył rok później. W następnych latach zdobywał Puchar Polski oraz tytuły mistrza i wicemistrza kraju. Był też częścią ekipy, która zanotowała historyczny sukces, dwa razy z rzędu zwyciężając Ligę Mistrzów w latach 2021 i 2022.

Wiadomo już, że Amerykanin będzie reprezentować barwy Grupy Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2023/24. Oznacza to, że wyrówna swój rekord pięciu kampanii rozegranych dla jednego klubu. Wcześniej dokonał tego we francuskim Tours. Jak twierdzi, decyzja o pozostaniu w polskim zespole nie była dla niego trudna do podjęcia.

– Muszę przyznać, że wyjątkowo dobrze się czuje w Kędzierzynie-Koźlu, w klubie, drużynie. Dla mnie to niesamowite doświadczenie, mam tutaj wszystko, czego potrzebuję, rywalizujemy w rozgrywkach na najwyższym poziomie, co pozwala mi się rozwijać. Pamiętam, jak kilka lat temu podpisując swój pierwszy kontrakt z ZAKSĄ żartowałem z moim managerem, że to pewnie tylko na rok. Z tego jednego sezonu zrobił się kolejny i kolejny i tak właśnie mija mój piąty rok w klubie i już mogę się cieszyć na kolejny – powiedział środkowy.

