PGE Skra Bełchatów wybrała nowego trenera. To utytułowany szkoleniowiec z Włoch

W najbliższych miesiącach należy spodziewać się w rewolucji w PGE Skrze Bełchatów. Media niemal codziennie donoszą o kolejnych ruchach w tej drużynie – zarówno tych zimowych, jak i planowanych w nieco dalszej perspektywie. W związku z tym w ekipie z województwa łódzkiego dojdzie również do zmiany trenera. Nowym szkoleniowcem tej drużyny ma zostać utytułowany trener z Włoch.

Alberto Giuliani zostanie nowym trenerem PGE Skry Bełchatów

O tej sprawie poinformował „Przegląd Sportowy”. W artykule opublikowanym na stronie internetowej tej gazety czytamy, że Alberto Giuliani nie rozpocznie prac w Bełchatowie od zaraz. Aktualnie zespół ten zajmuje dopiero 11. miejsce w PlusLidze, na 16 ogółem. To wynik zdecydowanie poniżej możliwości drużyny. Mimo tego Włoch nie zostanie strażakiem, lecz poprowadzi Skrę dopiero od początku sezonu 2023/24.

Trener ten ma w swoim CV wiele sukcesów, które osiągał przede wszystkim w swojej ojczyźnie. Wraz z Bre Banca Lannutti Cuneo wygrał ligę włoską, zdobył też puchar kraju oraz Puchar CEV. Mistrzostwo Italii wywalczył też dwa razy z Cucine Lube Banca Macerata. Ponadto pracował jeszcze w reprezentacji Słowenii, z którą dwukrotnie kończył mistrzostwa Europy ze srebrnym medalem. Potem zaś trenował Asseco Resovią i Olympiacos Pireus. W Grecji jego podopieczni finiszowali w lidze na drugim miejscu. Aktualnie jest selekcjonerem reprezentacji Turcji.

Liczne zmiany w kadrze PGE Skry Bełchatów

Zmiana trenera nie będzie jedną dużą roszadą w Bełchatowie. Wiadomo już, że z drużyny odejdzie Mateusz Bieniek, a Skra ponoć znalazła już dla niego następcę. Ponadto z klubem ma pożegnać się Aleksandar Atanasijević.

Do ekipy z województwa łódzkiego za to dołączy dwóch reprezentantów Polski – Karol Butryn i Mateusz Poręba. Oprócz nich do zespołu Giulianiego przejdzie Bartłomiej Lipiński. W zespole mają pozostać natomiast tacy siatkarze jak Grzegorz Łomacz czy Kacper Piechocki.

Czytaj też:

Transfer Zbigniewa Bartmana do Włoch dopięty. Staje przed arcytrudnym wyzwaniemCzytaj też:

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przekazała świetne wieści! Gwiazda zostaje w klubie