ZAKSA o krok od pozyskania Amerykanina. Wielki transfer środkowego

W PlusLidze dochodzi do coraz ciekawszych ruchów. Jakiś czas temu media obiegła informacja, że Mateusz Bieniek opuści PGE Skrę Bełchatów na rzecz Aluronu CMC Warty Zawiercie, do którego dołączy po zakończeniu trwającego sezonu. Również Norbert Huber przymierza się do opuszczenia swojego obecnego zespołu, czyli Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. W tym przypadku stało się jasne, że włodarze śląskiej ekipy będą musieli znaleźć jego zastępstwo. Wszystko wskazuje na to, że udało im się.

Taylor Averill o krok od ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Jak podaje „Przegląd Sportowy” Taylor Averill jest już naprawdę blisko podpisania kontraktu z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. 30-letni środkowy pochodzący z Portland obecnie reprezentuje barwy AZS-u Olsztyn, do którego trafił w 2021 roku i od samego początku jest jednym z jego podstawowych zawodników, ale też reprezentacji Stanów Zjednoczonych.

Obecny sezon PlusLigi w wykonaniu Amerykanina jest niezwykle udany. Tylko do tej pory zanotował 52 udane bloki, dzięki czemu plasuje się na szóstym miejscu w rankingu. W klasyfikacji punktujących jest na 29. miejscu z 233 punktami i w kategorii środkowych lepszy od niego jest tylko wcześniej wspomniany Mateusz Bieniek, który ma 286 punktów i jest 14.

Wszystko wskazuje na to, że 30-latek trafi do ekipy z Kędzierzyna-Koźle tuż po zakończeniu trwającej kampanii. Jego AZS Olsztyn plasuje się na szóstej pozycji w tabeli i do piątego Projektu Warszawa traci trzy punkty, jednak ma także jedno rozegrane spotkanie mniej. Nikt z obu zespołów jeszcze nie potwierdził oficjalnie, jakoby Amerykanin miał być bohaterem transferu, jednak takie wieści nie biorą się znikąd.

Czytaj też:

Mecz Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia odwołany! Powód jest kuriozalnyCzytaj też:

Zawodnik Trefla Gdańsk będzie pauzował. Potwierdziła się wcześniejsza diagnoza