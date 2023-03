Słynny libero trafi do PlusLigi. Wielki transfer polskiego klubu

PlusLiga uchodzi za jedną z najmocniejszych lig świata. Co roku przychodzą tutaj gwiazdy, które w sezonie letnim osiągają sukcesy z reprezentacjami narodowymi. Nie inaczej będzie w kolejnych rozgrywkach. Choć kluby czekają z oficjalnymi informacjami do zakończenia zmagań, to dobrze poinformowane media wiedzą już o największych ruchach.

Słynny Brazylijczyk nowym siatkarzem LUK Lublin

Jak informuje Bruno Voloch z brazylijskiego portalu „O Tempo”, do LUK Lublin ma trafić Thales Hoss. To jeden z najlepszych libero świata, który obecnie reprezentuje barwy francuskiego Chaumont VB 52. Klub ze wschodniej części kraju jest jego pierwszym zagranicznym w karierze. Mierzący 188 centymetrów wzrostu gracz występował wcześniej tylko w lidze brazylijskiej. W karierze klubowej ma w dorobku trzy mistrzostwa kraju, dwa superpuchary oraz triumf w Klubowych Mistrzostwach Ameryki Południowej.

Jeszcze lepiej wygląda kariera 33-latka w reprezentacji „Canarinhos”. Hoss zastąpił legendę kadry, słynnego Serginho. Wraz z zespołem Renana Dal Zotto cieszył się ze srebra i brązu mistrzostw świata, triumfu w Pucharze Świata 2019 czy srebra Ligi Światowej 2017. Gdy awaryjnie w 2021 roku kadrę w Lidze Narodów poprowadził Carlos Schwanke, Hoss błyszczał formą wydatnie przyczyniając się do triumfu Brazylijczyków w VNL. Hossa nagrodzono tytułem najlepszego libero turnieju finałowego.

Thales Hoss kolejnym zagranicznym libero w PlusLidze

Hoss będzie kolejnym czołowym zagranicznym libero, który zagra w Polsce. W obecnym sezonie PlusLigi furorę robi Luke Perry z Trefla Gdańsk. Ponadto Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wciąż może liczyć na bardzo dobrą formę Erika Shoji’ego. Przyjście Hossa oznacza prawdopodobnie odejście z Lublina dotychczasowego zagranicznego libero, Dustina Wattena. Klub ze stolicy województwa lubelskiego zajmuje obecnie 10. miejsce w ligowej tabeli.

