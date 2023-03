Nikola Grbić ma zaskakujący pomysł. Chce zwiększyć szansę na sukces podczas IO

Nikola Grbić objął stery reprezentacji Polski 12 stycznia 2022 roku i od razu zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Tylko do dziś na jego koncie jest 3. miejsce w Lidze Narodów 2022 oraz srebro na mistrzostwach świata. Jego ambicje sięgają znacznie dalej, a głowę zaprząta mu medal nadchodzących igrzysk olimpijskich w Paryżu. Biało-Czerwoni nie zdobyli medalu na tej imprezie od 1976 roku, kiedy to sięgnęli po złoto, pokonując w finale ZSRR 3:2. Serb chce to zmienić.

Nikola Grbić chciałby wcześniejszego zakończenia PlusLigi

Reprezentanci Polski walczą o jak najlepsze wyniki w swoich klubach i do końca sezonu skupiają się przede wszystkim na tym. Zaraz po zakończeniu zmagań ligowych następuje sezon reprezentacyjny, jednak Nikola Grbić twierdzi, że w 2024 roku PlusLiga, gdzie występuje najwięcej Polaków, powinna zakończyć rozgrywki nieco wcześniej. Co ciekawe, jakiś czas temu przyznał, iż rozpoczęły się negocjacje w celu wyznaczenia odpowiedniego terminu zakończenia kolejnego sezonu ligowego.

– Były plany, żeby PlusLiga skończyła się w weekend 27-28 kwietnia. Później poprosiłem o to, byśmy skończyli tydzień wcześniej – powiedział trener reprezentacji Polski w wywiadzie dla „WP Sportowe Fakty”.

Nikola Grbić: PlusLiga nie może być usprawiedliwieniem

Nie zmienia to faktu, że trener nie będzie zwracać uwagi na fakt, czy władze PlusLigi zdecydują się na jej wcześniejsze zakończenie lub nie. Nikola Grbić nie chciałby, żeby jego słowa zostały potraktowane, jako usprawiedliwienie jeśli reprezentacji nie uda się osiągnąć stosownego wyniku podczas Igrzysk Olimpijskich. Dodał, że istnieje wiele przykładów kadr, które mimo wyczerpującego sezonu, zwyciężyli Igrzyska Olimpijskie.

– To nie może być wymówka. Jeśli nie osiągniemy odpowiedniego wyniku w Paryżu, nie będziemy mogli zrzucić winy na PlusLigę. To nie będzie nasza wymówka – dodał szkoleniowiec.

Czytaj też:

Nikola Grbić spokojny po losowaniu turnieju el. IO. „Chcę, byśmy szybko zakwalifikowali się na igrzyska”Czytaj też:

Nikola Grbić przerwał milczenie ws. bojkotu igrzysk olimpijskich. „Rozumiem, że nie będzie rosyjskiej flagi”