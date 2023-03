Gwiazda polskiej siatkówki zmieni klub. Potężne pieniądze na stole

PlusLiga wkracza w decydującą fazę. Trwa właśnie przedostatnia kolejka fazy zasadniczej. Już wkrótce poznamy pary ćwierćfinałowe. Kibice z utęsknieniem czekają już na nowe nabytki w ich ukochanych klubach. Oficjalnie kluby poinformują po zakończeniu sezonu, lecz w przypadku środkowego reprezentacji Polski, jego transfer jest od dawna dobrze znany w środowisku.

Gwiazda siatkówki zmieni klub w PlusLidze

PGE Skra Bełchatów nie może zaliczyć obecnego sezonu do udanych. Choć teoretycznie mają jeszcze szanse na awans do play-offów, to sprawy pozasportowe mocno odbiły się na renomie klubu. Od 2020 roku barwy klubu ubiera Mateusz Bieniek. To nie tylko reprezentant Polski, ale także jeden z najlepszych środkowych na świecie. Świadczą o tym liczne nagrody indywidualne zebrane między innymi na mistrzostwach świata.

Jak podaje portal Interia, Bieniek ma z końcem sezonu pożegnać się z Bełchatowem. Pochodzący z Blachowni 29-latek podpisze kontrakt z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Brązowi medaliści ubiegłorocznej edycji PlusLigi na dobre zadomowili się w czołówce rozgrywek. Po ostatnim podium zawodnicy Michała Winiarskiego mierzą jeszcze wyżej. W przyszłym sezonie pomoże im w tym elitarny środkowy.

Pozyskanie i utrzymanie Bieńka w Zawierciu będzie sporo kosztować. Mierzący 214 centymetrów wzrostu gracz ma ważny kontrakt ze Skrą do końca sezonu 2023/2024. Warta, by móc go mieć wcześniej u siebie zapłacić 100 tysięcy euro. Z kolei sam środkowy ma rocznie inkasować blisko dwa miliony złotych.

Kariera siatkarska Mateusza Bieńka

Warta awansowała do PlusLigi sześć lat temu. W obecnych rozgrywkach zajmują trzecie miejsce, tracąc kolejno punkt i trzy „oczka” do Jastrzębskiego Węgla i Asseco Resovii Rzeszów. Bieniek przed grą w Skrze występował w Effectorze Kielce, Grupa Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle oraz Cucine Lube Civitanova.

