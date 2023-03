Andrea Anastasi ocenił formę Kamila Semeniuka przed meczem z ZAKSĄ. Padła jednoznaczna opinia

To będzie najważniejsze spotkanie tego sezonu dla jednej i drugiej drużyny. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle miewała w tym sezonie wzloty i upadki, podobnie jak ich były zawodnik, a jednocześnie jeden z ich dzisiejszych przeciwników Kamil Semeniuk. 26-latek trafił do Włoch przed sezonem i choć nie jest podstawowym zawodnikiem Sir Safety Perugii, to miewał przebłyski dobrej formy. Andrea Anastasi ma tego świadomość, a mimo wszystko mocno ceni sobie umiejętności reprezentanta Polski.

Andrea Anastasi docenił Kamila Semeniuka

Kamil Semeniuk występuje w tym samym zespole, co Wilfredo Leon. Sir Safety Perugia aż do lutego br. pozostawała niepokonana, kiedy to sensacyjnie przegrała w półfinale Pucharu Włoch z Piacenzą. Andrea Anastasi nie spuszcza wzroku z poczynań obu Polaków, jednak zdaje sobie sprawę, iż ten pierwszy ma zdecydowanie bardziej pod górkę w trwającej kampanii niż drugi.

– Obecny sezon jest dla »Semena« bardzo ważny, ale także trudny. Zmienił kraj i znalazł się w ambitnym otoczeniu, jakim niewątpliwie jest klub z Perugii (...) Chociaż ta sytuacja nie jest łatwa dla Kamila, jestem z niego bardzo zadowolony. Zawsze stara się grać lepiej, denerwuje się, kiedy coś mu nie wychodzi. Według mnie rozgrywa jednak świetny sezon. To wspaniały zawodnik i jestem szczęśliwy, że mam go w zespole. Jestem więcej niż pewny, że pokaże się w dwóch najważniejszych miesiącach sezonu. Czuję, że Kamil celuje w mecz z ZAKS-ą i będzie chciał dobrze się zaprezentować. Jeśli on i Leon dobrze się spiszą, jestem spokojny o wynik – powiedział Andrea Anastasi w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

Andrea Anastasi uważa Kamila Semeniuka za jednego z najlepszych siatkarzy świata

Taką deklarację włoski szkoleniowiec składał już kilka miesięcy temu. Podkreślił wówczas, że Kamil Semeniuk jest jednym z najbardziej zakochanych w siatkówce graczy, których spotkał na swojej drodze zawodowej. Docenił również jego wkład w pracę. Jak twierdzi, wciąż nie zmienił tego zdania, jednocześnie doceniając innych zawodników reprezentacji Polski.

– Nie zmieniłem zdania. Naprawdę trudno znaleźć innych zawodników. Ale tak, w Polsce możecie się pochwalić wieloma niesamowitymi siatkarzami na tej pozycji. Oprócz Leona i Semeniuka są przecież Bednorz, Tomasz Fornal, Aleksander Śliwka czy Bartosz Kwolek. Polska obfituje w znakomitych przyjmujących, czego nie można powiedzieć o Italii – dodał Andrea Anastasi.

