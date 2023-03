Finał Ligi Mistrzów może odbyć się w Polsce. Zaskakujący pomysł

Polscy fani siatkówki przeżywają teraz bardzo dobry okres. W PlusLidze trwa zacięta rywalizacja w czołówce. Co więcej, kluby udanie reprezentują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Świetna forma oraz wysoka popularność ich występów w mediach i na trybunach sprawia, że PZPS próbuje walczyć o przeniesienie lokalizacji majowego finału Ligi Mistrzów.

Sebastian Świderski planuje przeniesienie finału LM siatkarzy

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała przed własną publicznością SIR Safety Perugia 3:1, a Jastrzębski Węgiel w stolicy Turcji takim samym stosunkiem zwyciężył nad Halkbankiem Ankara. W obu przypadkach awans do finału da wygranie dwóch setów w rewanżowych starciach.

Pierwotnie finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 20 maja w Turynie. Jak powiedział Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, portalowi sport.pl, istnieje możliwość przeniesienia wydarzenia z Włoch do Polski. Włochy w męskich i żeńskich rozgrywkach Champions League reprezentują obecnie Perugia oraz Igor Gorgonzola Novara, trenowana przez selekcjonera kadry Polski pań, Stefano Lavariniego. W przypadku porażki obu ekip, organizowanie finału przez przedstawicieli włoskiej siatkówki może być dla nich mało opłacalne.

– Niech więc się najpierw to stanie, a jak się stanie, to będziemy myśleć. Ale proszę pamiętać, że finał jest łączony, organizator bierze dwa mecze – finał Ligi Mistrzów i finał Ligi Mistrzyń – powiedział Świderski. – jest taki temat na rzeczy. Wyszło to od ligi, padła taka propozycja na spotkaniu z jej prezesem. Ale niech się najpierw wszystko wyjaśni, poznajmy finalistów Ligi Mistrzów i Ligi Mistrzyń i jeśli pojawi się realna szansa, to będziemy działać – dodał włodarz PZPS.

Ostatni finał Ligi Mistrzów w Polsce

Według Świderskiego, ewentualną lokalizacją polskiego finału Ligi Mistrzów mógłby być katowicki Spodek. Ostatni raz ten etap Champions League rozstrzygano w Polsce w 2016 roku. Wówczas Final Four (półfinał plus finał) odbywał się w Krakowie.

