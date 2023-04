Jastrzębski Węgiel z zagranicznym wzmocnieniem. To reprezentant kraju

W Jastrzębiu-Zdroju fani siatkówki mają wiele powodów do zadowolenia. Ich klub bardzo dobrze radzi sobie w play-offach PlusLigi, będąc o krok od awansu do najlepszej czwórki. Poprzez triumf nad Halkbankiem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów dostaną szansę obejrzenia zespołu w walce o historyczny triumf. Finał z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle jawi się jako najważniejszy mecz w historii całej organizacji.

Mario Sedlacek dołączy do Jastrzębskiego Węgla w przyszłym sezonie

Jastrzębski Węgiel podobnie jak inne kluby PlusLigi nie ogranicza się tylko do tego sezonu. Zarządzany przez Adama Gorola zespół myśli także o składzie na kolejny sezon. W ostatnich dniach sporo mówiło się na temat odejścia Trevora Clevenota. Francuz początkowo miał dołączyć do PGE Skry Bełchatów. Problemy finansowe sprawiły, że najprawdopodobniej z tego ruchu nic nie wyjdzie, mistrz olimpijski z Tokio powędruje do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Tam miałby zastąpić Urosa Kovacevicia, który z kolei zamieni Polskę na Rosję (Ural Ufa).

Klub z województwa śląskiego już ma alternatywę dla Francuza. Według informacji portalu worldofvolley.com, w przyszłym sezonie koszulkę Jastrzębskiego Węgla będzie przywdziewał Marko Sedlacek. To niespełna 27-letni reprezentant Chorwacji, który w tym roku grał zarówno w Top Volley Cisternie, jak i w katarskim Al Arabi S.C. Dla pierwszego zespołu zdobył 295 punktów (z czego 17 dzięki asom serwisowym). Cisterna zakończyła rywalizację w fazie zasadniczej Serie A na dziewiątym miejscu.

Zmiany w Jastrzębskim Węglu

Jastrzębski Węgiel najprawdopodobniej dokona jeszcze pojedynczych zmian w składzie. Mówi się o odejściu Stephena Boyera do Asseco Resovii Rzeszów. Jego miejsce miałby zająć rodak atakującego Jean Patry, obecnie gracz Allianzu Mediolan.

