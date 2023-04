Mistrz olimpijski za gwiazdę zespołu. Potężny transfer w PlusLidze

Za sprawą Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla wiele mówi się o polskiej siatkówce na całym świecie. Na naszym podwórku również nie brakuje emocji podobnych do tych z Ligi Mistrzów. Kibice emocjonują się nie tylko rywalizacją na boisku, ale także informacjami dotyczącymi nadchodzących transferów. Prezesi klubów mocno pracują nad nowymi składami. Jeden z mistrzów olimpijskich ma zastąpić gwiazdę ligi, która wyruszy na wschód.

Mistrz olimpijski zastąpi Urosa Kovacevicia w Zawierciu

Od kilku dni wiele mówi się na temat kontrowersyjnego ruchu Urosa Kovacevicia. Serb, który stał się gwiazdą Aluronu CMC Warty Zawiercie, ma w następnym sezonie przywdziewać barwy rosyjskiego Uralu Ufa. Decyzja wywołała olbrzymie oburzenie ze względu na obecnie trwającą wojnę w Ukrainie. W przeciwieństwie do przedstawicieli wielu państw, Serbowie nie unikają kontaktów z państwami-agresorami. Z kadrą Rosjanek pracuje Serb Zoran Terzić.

Zespół Michała Winiarskiego będzie potrzebować za Kovacevicia klasowego zastępstwa. Według Polsatu Sport tym ma być Trevor Clevenot. O przyjmującym Jastrzębskiego Węgla mówiło się wiele w kontekście transferu do PGE Skry Bełchatów. Francuz miał trafić do ekipy z województwa łódzkiego wraz z rodakami Yacine Louatim i Benjaminem Diezem. Ostatnie problemy finansowe bełchatowian zdają się dawać do myślenia, że podane transfery niekoniecznie mogą dojść do skutku.

Kariera siatkarska Trevora Clevenota

Trevor Clevenot jeszcze niedawno w wywiadzie udzielonemu portalowi plusliga.pl przyznawał, że chciałby zdobyć mistrzostwo Polski z Jastrzębskim Węglem oraz kolejny medal igrzysk olimpijskich z reprezentacją Francji. Urodzony w Royan przyjmujący był częścią złotej ekipy Laurenta Tillie z turnieju w Tokio. Tuż po nim trafił do aktualnego wicemistrza Polski.

