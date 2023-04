Wygrał tylko jeden mecz, zostaje na stanowisku. Kontrowersyjna decyzja w PlusLidze

W PlusLidze nie brakuje roszad na wielu stanowiskach. Choć nadal emocjonujemy się walką o złoto w tym sezonie, to kluby z niższych miejsc intensywnie przygotowują się na kolejną odsłonę rywalizacji. Liczną na to, że następny sezon będzie lepszy i pozwoli im powalczyć o znacznie ambitniejsze cele.

Czarni Radom stawiają na aktualnego trenera

Cerrad Enea Czarni Radom od kilku lat zajmują miejsca w dolnej połowie tabeli PlusLigi. Co więcej, po raz kolejny zmuszeni byli do rozpaczliwej walki o utrzymanie. W tym sezonie mocno pomocny okazał się BBTS Bielsko-Biała. Beniaminek słabo prezentował się przez większość sezonu, przez co na dość wczesnym etapie można było przewidywać ich pożegnanie z ekstraklasą. Nieoczekiwanie radomianie chętnie podawali im pomocną dłoń, przegrywając mecz za meczem.

W sezon 2022/2023 Czarni wchodzili pod wodzą Jacka Nawrockiego. Ten wygrał z zespołem zaledwie dwa mecze, przez co pod koniec listopada pożegnał się ze stanowiskiem. Zastąpił go Paweł Woicki, dotychczasowy siatkarz klubu, który momentalnie zakończył karierę zawodową, skupiając się na „trenerce”. Były rozgrywający reprezentacji Polski nie odmienił zespołu. Pod jego wodzą klub wygrał tylko jeden mecz (z Barkomem Każany Lwów) w 18 spotkaniach.

W poniedziałek Czarni Radom ogłosili, że Woicki będzie pełnił funkcję trenera również w przyszłym sezonie. Prawdopodobnie czeka go podobne zadanie co w mijającym sezonie – utrzymanie ligowego bytu.

Kariera trenerska Pawła Woickiego

Woicki nie jest trenerskim żółtodziobem. Zbierał doświadczenie trenerskie w reprezentacji Polski. Był trenerem pierwszej kadry podczas Letniej Uniwersjady 2019. Ponadto w ubiegłym roku asystował Vitalowi Heynenowi w żeńskiej kadrze Niemiec.

Czytaj też:

Miał być wielkim transferem, okazał się niewypałem. Brazylijczyk opuści PlusLigęCzytaj też:

Mariusz Wlazły zdradził kulisy rozstania z PGE Skrą. Opowiedział o relacjach z Konradem Piechockim