Libero PlusLigi rozwiewa wątpliwości ws. powrotu do kadry. „Miałem dużo telefonów”

Projekt Warszawa zadziwiał w tym sezonie niemalże każdego. Zespół, który zaliczył bardzo słaby początek sezonu, za sprawą zmiany trenera otrzymał nowe życie. Drużyna pokonała większość zespołów w fazie rewanżowej, przez co podeszła do play-offów z piątej pozycji. W nich trafiła na Grupa Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, która po czterech meczach i 19 setach wyszarpała awans do finałów. Libero PlusLigi podjął decyzję ws. powrotu do kadry W rywalizacji kędzierzyńsko-warszawskiej znakomicie spisywał się każdy zawodnik. W Projekcie na szczególną uwagę zasłużył Damian Wojtaszek. Libero w przegranych meczach prezentował się fantastycznie. Kibice mogli zastanawiać się czasem, czy pomimo porażek Projektu, nagroda dla MVP spotkania nie powinna trafić właśnie do niego. Zawodnik dwoił się i troił w obronie sprawiając, że jak mówił w rozmowie z „Wprost” Bartosz Bednorz, „trudno było wbić piłkę w boisko”. Świetna forma Wojtaszka sprawiła, że rozgorzały dyskusje nad jego powrotem do kadry. Pochodzący z Milicza gracz zakończył karierę reprezentacyjną po sezonie 2021 i zmianie trenera. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty przyznał, że w związku z dobrą formą otrzymał wiele telefonów, lecz decyzja podjęcia rok temu, pozostaje aktualna. – Miałem dużo telefonów, znajomi, rodzina pytali się czy moja przygoda jest definitywnie skończona. Ja im wytłumaczyłem, że po pierwsze zakończyłem karierę w zeszłym roku i jak podejmuję decyzję, to już ona zostaje. Ja sobie nie zaprzątam głowy kadrą. Temat jest zamknięty – stwierdził Wojtaszek. Projekt Warszawa powalczy z Treflem Gdańsk o piąte miejsce w PlusLidze 2022/2023 Projekt Warszawa rozpocznie rywalizację o piąte miejsce w poniedziałek, 24 kwietnia o godzinie 20:30 w Gdańsku. Rewanżowy mecz z Treflem w hali Torwar, będący zarazem ostatnim meczem w karierze Mariusza Wlazłego odbędzie się w piątek 28 kwietnia, także o godzinie 20:30. Czytaj też:

