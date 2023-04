Siatkarka zadecydowała o swojej przyszłości. Polska liga straci dużą gwiazdę

Jovana Brakocević-Canzian to multimedalistka zarówno w roli reprezentantki Serbii, jak i w rywalizacji klubowej. Atakująca ma na swoim koncie m.in. wygrane w Lidze Mistrzyń (2013, do tego nagroda MVP Final Four), Klubowych Mistrzostwach Świata (2013), czy krajowych tytuły we Włoszech (2016), Turcji (2013, 2014) i Polsce (2021, 2022). Do tego można dopisać np. mistrzostwo Europy z serbską kadrą w 2011 roku. Teraz Serbka zdecydowała, że na sezonie 2022/23 kończy swoją przygodę z Tauron Ligą.

Chemik Police traci kolejne gwiazdy, w tym Jovanę Brakocević-Canzian

Nie tak wyobrażano sobie przebieg fazy play-off w obozie nadal aktualnych mistrzyń Polski. Grupa Azoty Chemik Police po wygranej w Pucharze Polski (2023) miała ugruntować swoją pozycję, czwartym z rzędu triumfem w Tauron Lidze.

Tak się jednak nie stanie, bo policzanki sensacyjnie przegrały w ćwierćfinale z Grotem Budowlani Łódź. Chemik ostatecznie zajął piąte miejsce, ogrywając na pocieszenie Energę MKS Kalisz. Już teraz jednak wiadomo, że w klubie z Polic dojdzie do kilku zmian. Z klubem pożegna się m.in. Martyna Czyrniańska, jedna z najzdolniejszych siatkarek reprezentacji Polski. W Policach nie zobaczymy też Jovany Brakocević-Canzian. Serbka prawdopodobnie wybierze jeden z włoskich klubów.

– Wróbelki ćwierkają, że wybiera ponownie kierunek włoski – powiedziała w trakcie meczu policzanek na antenie Polsatu Sport Joanna Kaczor-Bednarska.

Wzruszenie na twarzy Jovany Brakocević-Canzian

Po zakończeniu niedzielnego spotkania z kaliszankami (3:0) atakująca Chemika nie kryła, że to dla niej wyjątkowy dzień. Na twarzy Brakocević-Canzian było widać wzruszenie. Serbka na pożegnanie z polską ligą zdobyła 14 punktów, będąc tradycyjnie jedną z liderek drużyny. Ostatecznie nagroda MVP trafiła do środkowej Chemika Igi Wasilewskiej.

Na razie trudno ocenić, jakie transfery do klubu szykują się w Policach. Brak Czyrniańskiej czy Brakocević-Canzian, to spore osłabienia, z którymi będzie trzeba sobie poradzić. Zwłaszcza jeśli klub myśli o powrocie na szczyt polskiej ligi w nowym sezonie.

