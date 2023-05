PGE Skra Bełchatów żegna się ze swoją legendą. Rozstanie po trzynastu latach

Karol Kłos to jeden z najbardziej lubianych siatkarzy przez polskich kibiców. Bardzo pozytywna postać, słynąca z nieszablonowego poczucia humoru, od lat jest w czołówce graczy na pozycji środkowego. Kłos to m.in. jeden z dwóch najlepszych środkowych bloku podczas złotych dla reprezentacji Polski MŚ w 2014 roku.

PGE Skra Bełchatów oficjalnie pożegnała Karola Kłosa

Zawodnik występował PGE Skrze Bełchatów od 2010 roku i w tym czasie wywalczył z nią mistrzostwo Polski – 2011, 2014, 2018, wicemistrzostwo – 2012, 2017 oraz brąz – 2015, 2016. Kłos zajął drugie miejsce (2010) i trzecie miejsce (2012) w Klubowych Mistrzostwach Świata oraz wywalczył srebrny medal Ligi Mistrzów w 2012 roku. Ponadto święcił sukcesy w Pucharze Polski – 2011, 2012 i 2016 oraz Superpucharze – 2012, 2014, 2017 i 2018.

– Zawsze będę o tym pamiętał i czuł się tutaj jak w domu. Cieszę się jednak, że jeszcze z siatkówką nie kończę i mam nadzieję, że będę tutaj wpadał. Było dużo wspaniałych momentów, pierwsze mistrzostwa kraju w sezonie 2013/2014, takie kiedy byłem na boisku i przeżywałem to trochę inaczej, niż będąc na ławce rezerwowych. Zabieram ze sobą bardzo dużo miłych wspomnień – mówił siatkarz podczas ostatniego meczu sezonu, w rywalizacji z GKS Katowice.

Kolejne wzmocnienie Asseco Resovii Rzeszów

W piątek 5 maja na stronie klubowej PGE Skry pojawiło się oficjalne podziękowanie oraz specjalna notka dla siatkarza. Prawdopodobnie związane jest to z nadchodzącą informacją dotyczącą nowego miejsca, gdzie będzie można oglądać grę Kłosa.

twitter

Najprawdopodobniej będzie to Asseco Resovia Rzeszów, która ponownie chce walczyć o najwyższe cele na krajowym, a docelowo również europejskim podwórku. To drugie zależne będzie jednak od tego, czy rzeszowianie zdołają wskoczyć na podium sezonu 2022/23 w PlusLidze. To jest bowiem równoznaczne z przepustką do Ligi Mistrzów.