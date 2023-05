Złoty medalista Ligi Narodów zasili PGE Skrę Bełchatów! Poważne wzmocnienie

Za PGE Skrą Bełchatów najgorszy sezon w historii. Siatkarze prowadzeni przez Andreę Gianiego zajęli dopiero 14. lokatę w tabeli PlusLigi, a jej szeregi opuściło wielu kluczowych siatkarzy, w tym m.in. absolutna legenda Karol Kłos. Stało się jasne, że aby nie dopuścić do „powtórki z rozrywki”, w zespole będzie musiało dojść do wielu zmian i konieczne będzie powitanie nowych twarzy. Bełchatowianie już zaczynają wzmocnienia na nowy sezon.

Benjamin Diez zostanie nowym siatkarzem PGE Skry Bełchatów

25-letni Benjamin Diez łączony jest z PGE Skrą Bełchatów już od kilku miesięcy i nic nie wskazuje na to, by scenariusz dołączenia do ekipy Andrei Gianiego miał ulec zmianie. Siatkarz udzielił wywiadu dla francuskiego dziennika sportowego L'Equipe, podczas którego poinformował, że aktualny sezon jest jego ostatnim w barwach francuskiego Tours VB.

Dziennikarze potwierdzili, że nowym klubem libero będzie właśnie PGE Skra Bełchatów. Kilka dni temu drużyna Tours VB sięgnęła po mistrzostwo Francji sezonu 2022/23, a Benjamin Diez był jednym z najważniejszych ogniw ekipy do sięgnięcia po ligowy triumf.

Kariera Benjamina Dieza

Benjamin Diez przyszedł na świat 4 kwietnia 1998 roku. Pierwsze kroki w siatkówce stawiał w 2014 roku w drużynie France Avenir 2024, którego barwy reprezentował przez dwa lata. W 2015 roku z reprezentacją na Mistrzostwach Świata Kadetów zajął 11. miejsce. Pierwszy seniorski kontrakt podpisał z AS Cannes VB, gdzie grał w sezonach 2016/17 i 2017/18. Następnie przeniósł się do Montpellier UC, w którym występował przez kolejne dwa lata.

W 2020 roku podpisał umowę z Paris Volley, skąd został wypożyczony do Chenois Geneve VB. Następnie wrócił do Paryża, by w kolejnej kampanii przenieść się do Tours VB. Ponadto jest reprezentantem Francji, z którą w 2021 roku zdobył brązowy medal Ligi Narodów, a rok później sięgnął po złoto. W 2021 roku zdobył również mistrzostwo Szwajcarii, a w 2023 Puchar i mistrzostwo Francji.

