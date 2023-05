Malwina Smarzek nie zagra w Lidze Narodów! Intrygujące powody rezygnacji

Po tym jak Stefano Lavarini ogłosił szeroką kadrę reprezentacji Polski na sezon 2023, wydawało się, że Malwina Smarzek na stałe wróci do drużyny. Nic bardziej mylnego. 19 maja jak grom z jasnego nieba spadła informacja o tym, że atakująca na pewno nie wystąpi w Lidze Narodów. Tak czytamy na profilu twitterowym stacji TVP Sport.

Malwina Smarzek zrezygnowała z gry w reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2023

Nie jest to pierwszy raz, kiedy pochodzącej z Łasku siatkarski zabraknie w tych rozgrywkach. Już w poprzednim sezonie, gdy naszą ekipę narodową prowadził Stefano Lavarini, była przez niego konsekwentnie pomijana. W oficjalnych wypowiedziach ani jedna, ani druga strona nie chciała zdradzić prawdziwego powodu takiego stanu rzeczy. Teraz wydawało się, że może nastąpić przełom, aczkolwiek zobaczyliśmy zwrot akcji w zupełnie inną stronę.

Mimo iż niedawno Smarzek znalazła się w szerokiej kadrze wyselekcjonowanej przez włoskiego trenera, ostatecznie i tak na razie nie zobaczymy jej na parkiecie w barwach narodowych. Dlaczego? „Zawodniczka zrezygnowała z udziału w turnieju i chce dołączyć do kadry w późniejszym terminie, skupiając się obecnie na indywidualnych treningach. Polka liczy, że znajdzie się w składzie na mistrzostwa Europy” – czytany na twitterowym profilu TVP Sport.

Jakkolwiek spojrzeć jest to dość enigmatyczne wytłumaczenie całej sprawy. – Przede mną indywidualna praca. Dołączę do zespołu po Lidze Narodów. Jeżeli trener uzna, że moja forma jest wystarczająca, to znajdę się w składzie na mistrzostwa Europy. Ze swojej strony mogę obiecać, że dam z siebie wszystko, by pomóc drużynie – wyjaśniła sama zainteresowana w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

