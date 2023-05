To dlatego Malwina Smarzek została odsunięta od kadry. Stefano Lavarini wszystko wyjaśnił

Jakiś czas temu poznaliśmy szeroką kadrę reprezentacji Polski na zbliżającą się Ligę Narodów. Na liście zawodniczek wybranych przez Stefano Lavariniego znalazła się nawet Malwina Smarzek, choć mało kto spodziewał się, że tak się stanie. Po krótkim okresie zgrupowania selekcjoner zadecydował jednak, iż urodzona w Łasku zawodniczka na razie zostanie odsunięta od drużyny. Dlaczego?

Stefano Lavarini odsunął Malwinę Smarzek od reprezentacji Polski

Pierwotne doniesienia sugerowały, że to sama atakująca podjęła taką decyzję. Później zaś osobiście skomentowała całą sytuację, aczkolwiek w dość enigmatyczny sposób. – Przede mną indywidualna praca. Dołączę do zespołu po Lidze Narodów. Jeżeli trener uzna, że moja forma jest wystarczająca, to znajdę się w składzie na mistrzostwa Europy. Ze swojej strony mogę obiecać, że dam z siebie wszystko, by pomóc drużynie – tłumaczyła w powstałym zamieszaniu.

Okazuje się jednak, iż tło całej sytuacji jest zupełnie inne. To selekcjoner reprezentacji Polski uznał, że Smarzek jeszcze nie jest w odpowiedniej formie, by móc na nią liczyć w rozgrywkach o tak wysoką stawkę jak w Lidze Narodów. Zamiast tego uznał, że jego podopieczna powinna najpierw popracować nad dojściem do odpowiedniej dyspozycji w nieco innym rytmie niż reszta Biało-Czerwonych.

Stefano Lavarini wyjaśnił, dlaczego zrezygnował z Malwiny Smarzek

– Malwina potrzebuje pracy w innym trybie treningowym. Jeszcze nie jest gotowa do gry i rywalizacji. Będziemy kontrolować postęp jej prac i ponownie spotkamy się po Lidze Narodów – stwierdził Lavarini, cytowany przez serwis sport.pl.

Wielu odczytało całą sytuację jako całkowitą rezygnację z usług tej siatkarki w nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym. Sam włoski szkoleniowiec zapiera się, że wcale tak nie będzie. – Jeśli będzie w odpowiedniej formie, dostanie szansę na to, byśmy wzięli ją pod uwagę w przygotowaniach do mistrzostw Europy – zakończył.

Czytaj też:

Siła polskiej siatkówki boli Włochów? Gazety milczą o finale Ligi Mistrzów w TurynieCzytaj też:

To może być wielki wieczór dla ZAKSY. Wyjątkowa szansa przed trzema graczami