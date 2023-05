Tomasz Fornal podsumował sezon klubowy. Rozbrajająca reakcja Karola Kłosa

Miniony sezon klubowy należał do Tomasza Fornala, który był czołową postacią Jastrzębskiego Węgla przy triumfach w PlusLidze i Superpucharze Polski oraz przy wywalczeniu srebrnego medalu Ligi Mistrzów. Świetną formę przyjmującego docenili także przedstawiciele Polskiej Ligi Siatkówki, którzy wybrali go najlepszym siatkarzem sezonu.

Tomasz Fornal podsumował sezon klubowy

Reprezentant Polski podzielił się z obserwującymi swoimi przemyśleniami odnośnie do zakończonego właśnie sezonu. „I tak kończymy ten sezon, czy był on dobry? Oczywiście ze tak, ale smutek po ostatni meczu jest i pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie. Dziękuje drużynie, kibicom, administracji, wszystkim, którzy nas wspierali w dobrych i złych chwilach. Źle nie było, widzimy się za kilka miesięcy” – czytamy we wpisie Tomasza Fornala.

instagram

Rozbrajająca reakcja Karola Kłosa

Na to wyznanie postanowił zareagować Karol Kłos, który w ubiegłym sezonie reprezentował barwy PGE Skry Bełchatów, która popadła w ogromne problemy sportowe – drużyny zabrakło w fazie play-off o mistrzostwo Polski oraz finansowe, co spowodowało m.in. lawinowe odejście czołowych graczy na czele z wcześniej wspomnianym Kłosem, Bieńskiem czy Lanzą. Ponadto z klubem pożegnał się Konrad Piechocki – wieloletni prezes bełchatowskiego klubu.

Środkowy w bloku reprezentacji Polski zapytał w komentarzu Tomasza Fornala, czy ten chciałby postawić się na jego miejscu. „Chcesz się zamienić?” – zapytał Karol Kłos. W momencie pisania tego artykułu komentarz zebrał prawie 400 polubień.

Odpowiedź przyjmującego Jastrzębskiego Węgla

Na reakcję przyjmującego Jastrzębskiego Węgla nie trzeba było długo czekać. Tomasz Fornal bez owijania w bawełnę odpisał: raczej nie. Ten komentarz zebrał niespełna 100 reakcji.

Obaj dżentelmeni spotkają się niedługo na zgrupowaniu reprezentacji Polski, do której obaj zostali powołani przez Nikolę Grbicia. 7 czerwca Biało-Czerwoni rozpoczną japońskiej Nagoi swoje zmagania w Lidze Narodów. Następnie reprezentacja polskich siatkarzy poleci do Rotterdamu (21-25 czerwca), po czym polecą do Filipin (5-9 lipca). Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w Gdańsku (20-24 lipca).

Czytaj też:

Najlepsi z najlepszych prosto z PlusLigi. Wybraliśmy „skład marzeń” sezonu 2022/23Czytaj też:

Roberta Ratzke dla „Wprost”: W Polsce nie brakuje utalentowanych siatkarek. Czasem czują się jednak „zbyt dobrze”