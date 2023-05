Znamy zastępcę Bartosza Kurka. Grbić wybrał nowego kapitana

Polscy siatkarze wracają do zmagań w Lidze Narodów. Po dwóch meczach towarzyskich z reprezentacją Niemiec w Katowicach i Sosnowcu, czternastka wybrańców Nikoli Grbicia udała się do Japonii, gdzie najpierw zmierzy się z tamtejszą drużyną narodową w sparingach (1-2 czerwca), by później w Nagoi powalczyć z Francją, Iranem, Bułgarią i Serbią (7-11 czerwca).

Grzegorz Łomacz nowym kapitanem reprezentacji Polski

Grbić nie powołał na pierwszy turniej VNL wielu czołowych zawodników. Brakuje graczy Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla, którzy nieco ponad tydzień temu rywalizowali jeszcze w finale Ligi Mistrzów. W Japonii zabraknie także siatkarza tamtejszej ligi, Bartosza Kurka. Nieobecność dotychczasowego kapitana wymusiła mianowanie nowego.

Padło na Grzegorza Łomacza, najstarszego siatkarza w gronie powołanych. Pochodzący z Ostrołęki 35-latek od lat występuje w biało-czerwonej koszulce, zdobywając z kadrą między innymi mistrzostwo i wicemistrzostwo świata. Choć wielu jego kolegów skończyło z grą po igrzyskach olimpijskich w Tokio, to rozgrywający wciąż chce rywalizować w reprezentacji Polski. Siatkarz PGE Skry Bełchatów powalczy o miejsce w składzie z Janem Firlejem, zawodnikiem Projektu Warszawa.

Kariera Grzegorza Łomacza

Łomacz zadebiutował w reprezentacji Polski w 2009 roku. Oprócz sukcesów sportowych może poszczycić się również Złotym Krzyżem Zasługi otrzymanym w 2018 roku po sukcesie na mistrzostwa świata. Nadal nieznana jest dokładna przyszłość mierzącego 188 cm wzrostu zawodnika. W ostatnich dniach mówi się o możliwym pozostaniu w Bełchatowie. Choć Skra mierzyła się z wieloma problemami organizacyjnymi, to wszystko wskazuje na to, że bez problemu wystartuje w kolejnym sezonie PlusLigi.

