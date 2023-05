Reprezentant Polski zmienia klub w PlusLidze. Koniec zamieszania z dużym kontraktem?

Trzeba przyznać, że w ostatnich miesiącach było bardzo głośno o PGE Skrze Bełchatów. Legendarny siatkarski klub popadł w spore problemy organizacyjno-finansowe. Do tego kiepsko było również pod względem wyników sportowych, PGE Skra znalazła się poza fazą play-off. Dodatkowo okazało się, że klub może mieć duży problem z budową składu na kolejną kampanię, czyli ligową odsłonę 2023/24.

„Łódzki Sport”: Karol Butryn będzie siatkarzem PGE Skry Bełchatów

W Bełchatowie zaczynają jednak układać rzeczywistość na nowo, przede wszystkim wyrównując wszelkie zaległości, a dodatkowo budując fundament pod nowy sezon. Jak podali dziennikarze „Łódzkiego Sportu”, PGE Skra doszła do porozumienia z jednym ze swoich najważniejszych graczy, co do boiskowej układanki.

Mowa o Karolu Butrynie, który rozpoczął sezon reprezentacyjny, zaliczając występy w towarzyskim dwumeczu z Niemcami. Atakujący ostatni sezon spędził w barwach Indykpolu AZS Olsztyn. Jego drużyna była bardzo blisko wejścia do najlepszej czwórki PlusLigi, ostatecznie przegrywając jednak z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

Butryn jest jednak jednym z czołowych atakujących na krajowym podwórku. Siatkarz został również powołany na pierwszy turniej Ligi Narodów, którzy Polacy zagrają w Japonii. Zdaniem dziennikarzy „ŁS”, Butryn doszedł do porozumienia z klubem z Bełchatowa w trakcie okresu reprezentacyjnego.

Duże pieniądze na stole dla nowego siatkarza PGE Skry

Porozumienie osiągnięte z Butrynem może sugerować, że klub z Bełchatowa może jednak okazać się mocniejszy, aniżeli pierwotnie się wydawało. Warto przypomnieć, że w PGE Skrze pozostanie również rozgrywający reprezentacji Polski Grzegorz Łomacz.

Bełchatowianie obecnie są na etapie obudowania zespołu, który ma walczyć o solidną pozycję w nowym sezonie PlusLigi. Skoro jednak w klubie będzie m.in. wspomniani Butryn czy Łomacz, nie będzie to walka o przetrwanie, jak pierwotnie nieoficjalnie informowano.

