Bartosz Kurek na królewskim tronie. Wielkie wyróżnienie dla Polaka

Reprezentanci Polski przygotowują się do pierwszego turnieju w obecnym sezonie reprezentacyjnym. Po dwóch sparingach na Śląsku przeciwko kadrze Niemiec, zawodnicy Nikoli Grbicia udali się Japonii, gdzie najpierw rozegrają kolejne dwa mecze towarzyskie, a później przystąpią do inauguracyjnego turnieju męskiej Ligi Narodów 2023.

Bartosz Kurek MVP ligi japońskiej

W składzie na zmagania w Azji brakuje większości gwiazd drużyny narodowej. Próżno szukać Tomasza Fornala, Bartosza Bednorza czy Aleksandra Śliwki. Zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle otrzymali od selekcjonera dodatkowy czas wolny, aby odpocząć po trudach minionego sezonu. Obie ekipy jeszcze 20 maja rywalizowały w finale Ligi Mistrzów.

W składzie na japoński etap Ligi Narodów zabrakło także Bartosza Kurka, który również dosyć późno dołączył do kadry. Atakujący Wolf Dogs Nagoya pomimo odpoczynku od siatkówki może mieć powody do zadowolenia. V.League, organizator rozgrywek o mistrzostwo ligi japońskiej przyznał mu wyróżnienie dla MVP sezonu 2022/2023. Atakujący doprowadził swój klub do drugiego mistrzostwa w historii. Kurek miał już w dorobku brąz i srebro, lecz brakowało mu krążka z najcenniejszego kruszcu.

Polacy zagrają w Japonii

Klub z Nagoi, w której turniej rozegra polska kadra, ogłosił już przedłużenie kontraktu z 34-letnim atakującym. Koledzy Bartosza Kurka z reprezentacji rozpoczną turniej w przyszłym tygodniu. Rywalami zespołu Grbicia będą Francja, Iran, Bułgaria oraz Serbia. Wcześniej rozegrają dwa sparingi z reprezentacją Japonii (1-2 czerwca).

Kurek jest siatkarzem Wolf Dogs od 2020 roku. Wcześniej występował m.in. w Vero Volley Monza, Onico Warszawa, Cucine Lube Civitanova, Dinamie Moskwa czy PGE Skrze Bełchatów.

Czytaj też:

Nikola Grbić wyraził się jasno. Tego oczekujeCzytaj też:

Reprezentant Polski był przytłoczony. Przyznał się otwarcie