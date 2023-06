Roman Giertych zaskoczony „Gangiem Łysego”. Błyskawiczna odpowiedź Kamila Semeniuka

Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą trzy mecze pierwszego turnieju Ligi Narodów 2023. Polacy pokonali już mistrzów olimpijskich, Francuzów, a także Iran i Bułgarię. Dwa ostatnie zespoły postawił Biało-Czerwonym twarde warunki, zmuszając ich do rozgrywania pięciu setów. Nie brakowało emocji, przez co o grze siatkarzy Nikoli Grbicia szeroko dyskutowano w mediach społecznościowych.

Kamil Semeniuk odpowiedział Romanowi Giertychowi

Fani polskiej siatkówki chętnie wykorzystują Twittera do dyskusji podczas meczów reprezentacji siatkarzy. W trakcie igrzysk olimpijskich w Tokio furorę zyskał hasztag #gangłysego nawiązujący do Bartosza Kurka, jednego z liderów kadry. Kibice masowo zaczęli zmieniać zdjęcia profilowe wstawiając obrazek z atakującym Biało-Czerwonych. Pomimo upływu dwóch lat hasztag wciąż jest popularny. Kurek stał się kapitanem reprezentacji i choć nie ma go na turnieju VNL w Nagoi to za sprawą social mediów przylgnęła do niego łatka szefa gangu, tj. drużyny narodowej.

W czasie emocjonującego meczu z Bułgarią kibice masowo wypowiadali się na temat gry Polaków. Nawet po zakończeniu spotkania hasztag #gangłysego przodował w rankingu najczęściej używanych w naszym kraju. Zwróciło to uwagę Romana Giertycha, byłego wicepremiera i ministra edukacji narodowej. Prawnik nie wiedział jednak, co kryje się pod hasztagiem i otwarcie zadał pytanie na Twitterze dołączając do niego zrzut ekranu z listą największych trendów na Twitterze.

Internauci masowo udzielili mu odpowiedzi, że #gangłysego tyczy się spotkań męskiej reprezentacji Polski. Co ciekawe, na twitta prawnika zareagował także Kamil Semeniuk, zawodnik kadry Grbicia, który wystąpił w piątkowym meczu z Bułgarią. Przyjmujący Sir Safety Susa Perugia napisał krótko: „#gangłysego to my”, opatrując wiadomość kilkoma emotikonami.

Polacy zakończą rywalizację w pierwszym turnieju VNL 2023

Reprezentacja Polski rozegra jeszcze jeden mecz podczas japońskiego turnieju VNL. W niedzielę, 11 czerwca, o godzinie 8:40 zawodnicy Nikoli Grbicia rozpoczną rywalizację z kadrą Serbii.

