Polskie siatkarki wysoko w rankingu. Tak dobrze nie było od lat

Reprezentacja Polski siatkarek znakomicie radzi sobie w tegorocznym sezonie. Zawodniczki Stefano Lavariniego wygrały 7 z 8 spotkań Ligi Narodów, przez co prowadzą w tabeli. Zwycięstwa to także punkty do rankingu FIVB, niezwykle ważnego w kontekście walki o wyjazd na igrzyska olimpijskie.

Polskie siatkarki zaskakują każdego. Od początku Ligi Narodów 2023 są rewelacją zmagań. Radzą sobie świetnie nawet z zespołami ze światowego topu. Widać to również po wynikach. Po 8 z 12 meczów fazy zasadniczej VNL, Polska jest liderem. Siedem zwycięstw ma także kadra USA, ale siatkarki Stefano Lavariniego mają w dorobku jeden punkt więcej. Świetna passa odbija się także na rankingu FIVB. Polskie siatkarki rewelacją Ligi Narodów Jedynymi pogromczyniami polskich siatkarek w dotychczasowym sezonie okazały się Holenderki. W piątek nieoczekiwanie pokonały Biało-Czerwone 3:0. O tym, że był to przypadek, świadczy kolejny, ostatni meczu turnieju VNL w Hongkongu. Biało-Czerwone bez straty seta pokonały jedną z czołowych ekip świata, mistrzynie olimpijskie z 2016 roku, Chinki. Zwycięstwo nad reprezentacją Państwa Środka sprawiło, że Polki wciąż pozostają liderkami tabeli Ligi Narodów. Do tej pory Polska pokonała w VNL Kanadę, Włochy, Tajlandię, Serbię, Dominikanę, Turcję i Chiny. Przed ostatnim turniejem w koreańskim Suwon, w którym zmierzą się z Amerykankami, Niemkami, Bułgarkami oraz gospodyniami, można zakładać, że tylko kataklizm pozbawi je dobrej pozycji przed turniejem finałowym w Stanach Zjednoczonych. Historyczna pozycja polskich siatkarek w rankingu FIVB Zwycięstwa w Lidze Narodów mają podwójne znacznie. Po pierwsze decydują o rozstawieniu przed turniejem finałowym. Po drugie przynoszą punkty do rankingu FIVB. A te w kwestii walki o wyjazd na igrzyska olimpijskie mogą być kluczowe niczym tlen do życia. Polki przez moment zajmowały siódme miejsce. Tak wysokiej pozycji w rankingu Polki nie miały od 2011 roku. W ostatniej chwili Japonki odzyskały swoją lokatę, jednakże przed kolejnym turniejem ich przewaga nie jest zbyt wielka. Na szczycie plasują się Brazylijki przed Amerykankami i Włoszkami, które wdrapały się na podium kosztem Chinek. Ranking FIVB siatkarek Lp. Reprezentacja Liczba punktów 1. Brazylia 383.85

2. Stany Zjednoczone 364.56

3. Włochy 360.24

4. Chiny 348.88

5. Serbia 346.17

6. Turcja 322.41

7. Japonia 314.92

8. Polska 307.90 9. Rosja 277.59

10. Dominikana 258.03



